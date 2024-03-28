القرية العالمية تحتفل بفعاليات رمضانية مميزة وتوفر تجربة شيقة للتراث والتسلية

المصدر: وام

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في قلب دبي، حيث تلتقي الثقافات وتتعانق الحضارات، تقف القرية العالمية كرمز للتنوع والإبداع، خاصة في شهر رمضان المبارك؛ إذ تتحول هذه الواحة الثقافية خلال الشهر الفضيل إلى ملتقى للروحانيات والتقاليد التي تمتد عبر القارات، تاركةً بصمة لا تُنسى في قلوب زوارها.

القرية العالمية، التي تعتبر من أبرز معالم دبي السياحية، لا تدخر جهدًا في رمضان لتقديم تجارب فريدة تعكس جوهر الشهر الكريم من الأسواق التي تعج بالمنتجات الحرفية والتراثية، إلى العروض الثقافية التي تحكي قصص الأمم، فكل زاوية في القرية العالمية تروي قصة مختلفة.

وتعدّ فعاليات شهر رمضان في القرية العالمية تجربة لا تُنسى للزوار، حيث يمكنهم الاستمتاع بالتراث والثقافة والترفيه في جو من الفرح والترابط الاجتماعي، بينما يتوفر أكثر من 250 منفذاً للمأكولات والمشروبات تقدم الإفطار والسحور في أجواء تقليدية، ما يتيح للزوار تجربة الأجواء الرمضانية الأصيلة.

كما تتألق الوجهة بفعالية "سوق الروائع الرمضانية" الذي يقدم تجارب وأجواء استثنائية للضيوف تضم تسوق المنتجات الرمضانية التي تم جمعها من الأجنحة المختلفة في القرية العالمية، إضافةً إلى عروض الحكواتي والفوازير، وتذوق مجموعة من ألذ المأكولات الإماراتية الشعبية والأصيلة، فضلا عن تنظيم مبادرة "مأدبة رمضان" كل يوم ثلاثاء من الشهر الفضيل، التي توفر للضيوف تجربة إفطار مميزة في أجواء رائعة.

كما تقدم القرية العالمية خلال شهر رمضان تجربة ترفيهية شاملة وممتعة للزوار من جميع الأعمار والثقافات من خلال مجموعة متنوعة من العروض الرمضانية، بما في ذلك عروض الأوركسترا العربية اليومية على المسرح الرئيسي والعروض الحية التي تعكس التراث والثقافة الإماراتية والعربية مثل العود والناي والكمان والقيثارة. وتمتد العروض أيضاً لتشمل عروضا رمضانية مخصصة للضيوف الصغار في مسرح الصغار مثل عروض السينما الكرتونية طوال أيام الأسبوع، وعروض الدمى المتحركة في أيام نهاية الأسبوع.

ويمكن لزوار القرية العالمية أيضاً الاستمتاع بعروض الألعاب النارية الموسيقية في كل يوم خميس وجمعة، وإلتقاط أروع الصور التذكارية بجانب عروض الليزر والنار الرمضانية الحصرية التي يتم تقديمها يومياً عند بحيرة التنين.

وقالت زينة داغر، نائب رئيس أول للعمليات في القرية العالمية: "نحن سعداء بالاحتفاء بهذا الشهر الفضيل مع ضيوفنا، ونرحب بهم يومياً للتعرف على أروع العادات الرمضانية من حول العالم، وتذوق ألذ النكهات على الإفطار والسحور، وتسوق المنتجات الرمضانية المتميزة، ومشاهدة باقة من أجمل العروض الرمضانية الحية، ليعيشوا معنا ذكريات لا تنسى في عالم أكثر روعة".

وأكد عبدالرحمن الكثيري: "كانت زيارتي للقرية العالمية في شهر رمضان فرصة رائعة للاستمتاع بالأجواء الثقافية والترفيهية. واستمتعت بتجربة الأطعمة الشهية والتعرف على ثقافات مختلفة، وكانت تجربة ممتعة ومفيدة لي ولعائلتي".

من جانبه قال السائح جون لوكاس: "زيارتي للقرية العالمية في رمضان كانت لحظة تواصل وتلاقٍ بين الثقافات، حيث وجدت نفسي جزءًا من تجربة جمعت بين التراث والحداثة. وشعرت بروحانيات شهر رمضان و شعرت بأنني استمتع بروح الإنسانية والتسامح في كل جناح ادخله".

جدير بالذكر أن القرية القرية العالمية تستقبل ضيوفها يومياً خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 6 مساءً وحتى 2 بعد منتصف الليل، وتستهدف في موسمها الحالي تجاوز الرقم القياسي السابق بوصول عدد زوارها إلى 9 ملايين، مع تقديم أكثر من 40 ألف عرض ترفيهي.

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