مطر الطاير: "زايد للعمل الإنساني".. لا حدود لخير الإمارات على العالم

المصدر: البيان

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أكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أنّ "يوم زايد للعمل الإنساني"، الذي يصادف التاسع عشر من شهر رمضان من كل عام، هو رسالةُ خير من الإمارات للعالم، ورمزٌ لمسيرة الإمارات الحافلة بالعطاءات وعنوانٌ لسخاء البلاد على الإنسانية جمعاء، وأن سياسة الأعمال الإنسانية وتطويرها باتا ركناً أساسياً ومنهاج حياة لأبناء زايد.

وقال: إن الإمارات، وتخليداً لذكرى رحيل القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تجدد مبادراتها الإنسانية بخير لا ينقطع ومستدام لنصرة المحتاجين في كل أرجاء العالم، من خلال أعمال ومبادرات لا تخضع للبقعة الجغرافية، ولا العرق، ولا اللون، ولا الديانة، وإنما ترعى في المقام الأول الإنسانية وتقديم الدعم للمحتاجين.

وأضاف الطاير: إن "أبناء زايد" يواصلون السير على درب القائد في العطاء، نهجَ حياة، وانطلاقاً من مبادئ البلاد العشرة خلال الخمسين عاماً المقبلة التي نصت على أن المساعدات الإنسانية الخارجية للدولة تُمثل جزءاً من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية، لتتواصل مبادرات الخير، التي يحرص على رعايتها وإطلاقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، وأخوه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لتتنوع في مضمونها وأهدافها، مجتمعة على خدمة الإنسانية ونصرة المستضعفين.

وأوضح أن إسهامات الإمارات في العمل الإنساني، أصبحت رائدة، وهو ما ظهر جلياً في عملية "الفارس الشهم 2" لدعم متضرري الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، و"الفارس الشهم 3"، لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية لمواطني قطاع غزة، لتواصل مسيرة العطاء، إضافة إلى مبادرات "المليار وجبة"، والحلول المستدامة لمكافحة الجوع وسوء التغذية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، و"دبي العطاء"، ونشر التعليم في البلدان الفقيرة، وحملة "نور دبي" وإعادة الأمل للمحرومين من نعمة البصر، ومبادرة "كسوة مليون طفل محروم حول العالم"، وغيرها.

وأشار الطاير إلى أن الموروث الإنساني للدولة كبير، وأن ملحمة العطاء الإماراتي للإنسانية لا تتوقف، حيث أطلق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، حملة "وقف الأم" التي تهدف لتكريم الأمهات في دولة الإمارات ودعم الأفراد، تعليماً وتأهيلاً، في المجتمعات الأقل حظاً، لتواصل أيادي الإمارات البيضاء عطاءاتها للإنسانية، على خطى "زايد الخير".

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