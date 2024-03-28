«طرق دبي» تنجز توسعة شارع راس الخور من تقاطع بوكدره

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، عن إنجازها أعمال توسعة شارع راس الخور من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات مرورية بطول حوالي 3 كم في الاتجاهين، وذلك على المسافة الممتدة من تقاطع بوكدره وحتى التقاطع مع شارع الخيل، إلى جانب ذلك سيتم افتتاح توسعة الطريق التجميعي لحركة الالتفاف من مسار واحد إلى مسارين على جسر شارع راس الخور في الاتجاه إلى شارع دبي - العين مطلع أبريل المقبل.

وتأتي هذه التوسعة ضمن حزمة التحسينات التي تنفذها الهيئة في قطاع البنية التحتية في إمارة دبي، لرفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز انسيابية حركة السير في مختلف مناطق الإمارة الحيوية التي تشهد نمواً وتطوراً حضرياً. كما يخدم شارع راس الخور العديد من المناطق السكنية والصناعية، التي يقدر عدد سكانها بنحو650 ألف نسمة، إلى جانب المشاريع التطويرية المجاورة.

وأكدت الهيئة على أن التوسعة الجديدة في شارع راس الخور من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات مرورية في كل اتجاه ستساهم في تحسين حركة المركبات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 6,000 إلى 8,000 مركبة في الساعة، وخفض زمن الرحلة في أوقات الذروة بمعدل 33% إلى جانب ذلك ستعمل التوسعة المنفذة لحركة الالتفاف بالاتجاه إلى شارع دبي - العين على توفير انسيابية أكبر لحركة المركبات، ورفع الطاقة الاستيعابية للمركبات من 1000 إلى 2,000 مركبة في الساعة بزيادة 100%.

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