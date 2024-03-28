«زايد للإسكان» إنجازات طموحة قلّصت زمن الدعم السكني إلى 1.07 سنة

المصدر: البيان

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وضع برنامج الشيخ زايد للإسكان، منذ تأسيسه في عام 1999، رفاهية المواطنين وتعزيز جودة الحياة للأسر الإماراتية على رأس أولوياته، من خلال توفير حلول سكنية ميسرة ومستدامة، ومساعيه نحو دعم الاستقرار الأسري وتعزيز السعادة الاجتماعية.

وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، حقق البرنامج على مدى السنوات الماضية العديد من الإنجازات الطموحة، التي تأتي في إطار الحرص الدائم على توفير الحياة الكريمة ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين وتحقيق سعادتهم، وهو جزء من الجهود المستمرة للدولة في دعم المواطنين.

حول الإنجازات النوعية التي حققها البرنامج، أوضح سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن دعم القيادة الرشيدة، والجهود الحثيثة لاستشراف مستقبل الإسكان الحكومي في الدولة، والبحث عن الحلول والاحتياجات الإسكانية المستقبلية بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاع الحكومي (الاتحادي والمحلي) والقطاع الخاص، أسهم في بلوغ نسبة تملُّك المواطنين للمساكن أكثر من 91% وهي من النسب الأعلى عالمياً.

وقال سعادته:" ترجمةً لتوجيهات القيادة بتطوير برامج إسكانية طموحة، وبفضل خطط العمل والشراكات النوعية والسياسات والتشريعات، تمكّن البرنامج من خفض زمن حصول المواطن على قرار الدعم السكني (قرض أو منحة) من 4.42 سنوات عام 2017 إلى 1.07 سنة عام 2023، فيما بلغ عدد قرارات القروض / التمويل السكني التي أصدرها البرنامج خلال العام الماضي 4334 قرار مقارنة بـ 835 قراراً خلال عام 2021، بنسبة زيادة تصل إلى أكثر من 72%، وفي ذات الوقت بلغت نسبة الخفض في تمويل قرارات الدعم السكني من قبل الحكومة لأكثر من 400%، مع زيادة في نسبة تلبية الاحتياج السكن إلى 62%، حيث كانت النسبة 34% عام 2021، ووصلت إلى 96% العام الماضي.

وأكد سعادته، أن إجمالي عدد القرارات الصادرة خلال عام 2023، بلغ 4334 قراراً بقيمة 3 مليارات و338 مليون درهم، منها 3002 قرار تمويل سكني ضمن السياسة الاسكانية، بقيمة مليارين و380 مليوناً 551 ألف درهم، فيما بلغ عدد المنح السكنية 1025 منحة، بقيمة 682 مليوناً و300 ألف درهم، بينما بلغ إجمالي القرارات ضمن الأحياء السكنية 294 قراراً، بقيمة 278 مليون درهم.

ولفت سعادته إلى أن إجمالي قيمة قرارات القروض الفعالة تصل إلى 17 ملياراً و502 مليون درهم تقريباً، بنسبة 90.6%، فيما تصل نسبة ملفات القروض المغلقة إلى 9.4%

وحول الوضع الإسكاني، أوضح المنصوري أن إجمالي عدد القرارات الصادرة منذ الإعلان عن السياسة الاسكانية منتصف عام 2022، بلغ 6235 قرض تمويل سكني بالتعاون مع البنوك والمصارف بقيمة 4 مليارات و953 مليون درهم تقريباً، بنسبة التزام تصل إلى 95.92 %، فيما بلغت نسبة تلبية الاحتياج السكني 90%، ونسبة الخفض في عدد الطلبات المتراكمة 58% التي انخفضت من 13666 طلباً عام 2020 إلى 5830 طلباً العام الماضي. ونطمح إلى تقليص الأعداد المتراكمة حتى نصل إلى إصدار قرارات المساعدة السكنية دون انتظار مما يرفع معدلات سعادة المتعاملين ويمنحهم المدد الكافية للتخطيط مساكنهم المستقبلية.

وقال سعادته:" إن البرنامج يعمل على ترجمة توجيهات القيادة بتطوير برامجها وخدماتها، التي تسعى بها إلى تعزيز مستويات الرفاه والسعادة لمواطني دولة الإمارات، وتأمين المسكن الملائم لكل أسرة"، وإن البرنامج يعتمد في تقييم الطلبات وتوزيع المنح على معايير موضوعية تضمن العدالة والشفافية، حيث يتم النظر في الحاجة الفعلية والظروف المعيشية للمتقدمين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

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