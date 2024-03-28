الإمارات تترأس اجتماع «الشراكة بين الجنسين» في «البرلمان الدولي»

المصدر: جنيف - وام

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ترأس الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، اجتماع مجموعة الشراكة بين الجنسين في الاتحاد، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية 148 للاتحاد المنعقدة في جنيف بسويسرا.

وأكد الدكتور النعيمي ضرورة العمل على البيئة المحفزة لإشراك المرأة بشكل فعال في مختلف البرلمانات الوطنية وفي اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، مشيراً إلى أن نسبة النساء المشاركات في الدورة الحالية للجمعية بلغت 36.2%.

وقال النعيمي إنه تم خلال اجتماع المجموعة استعراض الإجراءات الخاصة بسياسة عدم التحرش التي اعتمدها الاتحاد البرلماني الدولي، من منطلق الإدراك أن الشراكة يتعدى مفهومها مجرد وجود جنسين في البرلمانات، لأن تأثيرها ينعكس على المجتمعات، وتتيح الفرص للمرأة لأخذ دورها وتمكينها في المجتمعات المختلفة، وهي رسالة بأننا في حاجة إلى العمل على تنمية المجتمعات بطرق متساوية، وتعزيز المساواة وفتح الفرص للجميع.

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