الحكام يواصلون استقبال المهنئين برمضان

المصدر: عجمان، الفجيرة، أم القيوين، رأس الخيمة - وام

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واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر الزاهر العامر للسلام على سموهما، وتهنئتهما بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم عجمان التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة، من الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية في أم القيوين، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية في أم القيوين.

والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، والعصري سعيد أحمد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة المغربية، وجمال الحاي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، وكبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين، ووفود الجاليات.

وقدم المهنئون لصاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده تهانيهم الصادقة بمناسبة الشهر الفضيل، راجين من المولى عز وجل أن يديم على سموهما موفور الصحة والعافية، وأن يعيد عليهما هذه المناسبة أعواماً عديدة وأزمنةً مديدة، وأن يديم على دولة الإمارات التقدم والازدهار والمزيد من الأمن والأمان، وأن ينعم على الأمتين العربية والإسلامية بالخيرات والمسرات والرخاء.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

الفجيرة

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

وحضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبّر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة المباركة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبالات محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي العهد، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

أم القيوين

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه مساء أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات من مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة التي قدمت للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، ترافقها ميجان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والسفير سعود حسن النصف، القنصل العام لمملكة البحرين في دبي، وطارق خالد إبراهيم، المستشار بقنصلية مملكة البحرين في دبي.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من العصري سعيد أحمد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المغربية الشقيقة، الذي قدم للسلام وتهنئة سموه بشهر رمضان المبارك.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من وفد مركز الهلال الأحمر الإماراتي في أم القيوين، والمتطوعين في المركز، وأعضاء مجلس أم القيوين للشباب، ووفد من جمعية أم القيوين للفنون الشعبية، وجمعية بن ماجد للفنون الشعبية برأس الخيمة.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية ورجال الأعمال والتجار ومديري الشركات والبنوك العاملة بالدولة؛ حيث توجّه الجميع بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيوخ، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.

رأس الخيمة

وواصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك، وذلك في مجلس الضيافة بخزام.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من كبار المسؤولين، ورجال الأعمال، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وعدد من كبار المسؤولين.

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