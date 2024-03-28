«أوقاف دبي» تطلق «بالعافية والبركة» للمطاعم وشركات الضيافة

المصدر: دبي – البيان

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أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، المبادرة المجتمعية «بالعافية والبركة» الهادفة إلى تفعيل دور المسؤولية المجتمعية لأصحاب المطاعم وشركات الضيافة.

حيث تدعو المبادرة الشركات التي تقدم خدمات الطعام والضيافة إلى التعاون مع المؤسسة في دعم برامج المسؤولية المجتمعية التي تقوم بها المؤسسة من خلال تنفيذ مشاريع خيرية وقفية، وذلك من خلال قيام هذه المطاعم والشركات بالتبرع بدرهم أو أكثر عن كل وجبة طعام أو خدمة ضيافة يقدمونها.

وأوضحت المؤسسة أن المبادرة تهدف إلى جمع المساهمات الخيرية من المطاعم وشركات الضيافة لإنشاء أوقاف يعود ريعها على تعليم الطلبة المعوزين، وعلاج المرضى المحتاجين، وتمكين أصحاب الهمم، ومساندة الأرامل، ورعاية الأيتام، ودعم مختلف أوجه الخير في المجتمع.

واستقبلت المؤسسة أول مساهمة خيرية في المبادرة، من مجموعة «مطاعم كبابي»، حيث خصصت المجموعة درهماً وقفياً عن كل طلبية خارجية، كما عرضت على جميع عملائها رمز استجابة سريعاً لاستخدامه للتبرع لمختلف المشروعات الإنسانية التي تديرها «أوقاف دبي».

وأثنى عمر المازمي مدير إدارة الوقف في المؤسسة، على مشاركة مجموعة «مطاعم كبابي» في المبادرة الخيرية التي من شأنها تعزيز المسؤولية المجتمعية وفتح باب المشاركة في العمل الوقفي أمام فئات وجهات جديدة ومتنوعة في المجتمع، في وقت تشهد فيه قطاعات المطاعم وشركات الضيافة تطورات متسارعة نحو تعزيز المسؤولية المجتمعية بشكل يترك أثراً إنسانياً ملموساً على الأفراد والمجتمع ككل.

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