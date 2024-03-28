لطيفة بنت محمد تهنئ منتسبي «دبي للثقافة» بارتقاء الهيئة لفئة التميّز

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنّأت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، منتسبي وعاملي هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، على التقدم الذي أنجزوه بارتقاء الهيئة لفئة التميّز في برنامج دبي للتميّز الحكومي، معبّرة عن فخرها بجهودهم.

وقالت سموها، في تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية عبر منصة «إكس»: «أهنّئ زملائي وزميلاتي في هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» على التقدم الذي أنجزوه بارتقاء الهيئة لفئة التميّز في برنامج دبي للتميّز الحكومي.. فخورة بكم وبجهودكم التي تؤهلنا اليوم للحصول على أحقيّة المنافسة على فئات منظومة التميّز الحكومي، وتساهم في تعزيز مكانة الهيئة بين مؤسسات الدولة».

وأضافت سموها: «هذا التقدّم يشكّل لحظة محورية تنعكس على المشهد الثقافي في الإمارة، ويمنحنا المزيد من الإصرار والعزيمة لتحقيق طموحات ورؤى قيادتنا الرشيدة المتطلعة دائماً نحو الريادة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز