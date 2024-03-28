«محمد بن راشد للفضاء» يبحث تطوير الصناعة في القطاع

المصدر: دبي - البيان

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زارت مجموعة العمل المتخصصة في الفضاء من «DSMC»، أمس، مركز محمد بن راشد للفضاء، في خطوة رائدة تهدف إلى تعزيز الابتكار والتعاون في مجال استكشاف الفضاء، من خلال شراكات استراتيجية بصورة شهرية.

عُقد هذا الاجتماع للمرة الأولى في مقر المركز، بحضور قياداته ونخبة من مجتمع صناعة الفضاء، ما يجعل هذه المجموعة منصة للمؤسسات المهتمة بقطاع الفضاء لتبادل الأفكار ووضع أسس للتعاون المستقبلي في مجال استكشاف الفضاء.

وبحثت «المجموعة» خلال اللقاء، كيفية تطوير صناعة الفضاء في إطار رؤية مركز محمد بن راشد للفضاء، والتي تهدف إلى إنشاء نظام بيئي ديناميكي لاستكشاف الفضاء، من خلال جمع خبراء من خلفيات متنوعة، بما في ذلك الأوساط الأكاديمية والقطاعات الحكومية، كما أوضحت المجموعة أنها تهدف إلى تسهيل التعاون متعدد التخصصات وتحقيق إنجازات متقدمة في مجال أبحاث وتكنولوجيا الفضاء.

شمل الاجتماع أيضاً مناقشات حول مواضيع رئيسية مثل تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، ومهام استكشاف الفضاء، والشراكات الدولية التي يقودها فريق مركز محمد بن راشد للفضاء. وقال عدنان الريس، مساعد المدير العام لعمليات واستكشاف الفضاء في المركز: «يُجسد اللقاء مع المجموعة المتخصصة في الفضاء من DSMC مدى التزامنا بالابتكار والتعاون والتميز في مجال استكشاف الفضاء، من خلال جمع الخبراء من مختلف التخصصات».

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