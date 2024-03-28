«الموارد البشرية لحكومة دبي» تطلق منصة استفسارات قانونية عسكرية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن إطلاق «منصة الاستفسارات القانونية العسكرية» كبوابة رقمية لتشريعات الموارد البشرية العسكرية وذلك على الموقع الرسمي للدائرة.

وتتيح هذه المنصة الجديدة خدمات الرد على الاستفسارات حول تشريعات الموارد البشرية العسكرية وتقديم الرأي القانوني بشأنها، وذلك لتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة إنجازها عبر توفير قاعدة بيانات مرجعية.

وأوضحت الدائرة أن المنصة تشكل نافذة إلكترونية متكاملة، تتيح الاستجابة بسرعة وكفاءة لمختلف الاستفسارات الواردة، وتمثل أداة رقمية مبتكرة، تسهّل على أصحاب الاختصاص التواصل فيما بينهم وتقديم الرأي القانوني بموضوعية.

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