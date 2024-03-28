«كهرباء دبي» تدعم تنمية المعرفة والاستثمار في الإنسان

المصدر: دبي - البيان

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أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي حرصها على نشر وتوطين المعرفة، وتعزيز مكانة دبي باعتبارها مركزاً لتأسيس مجتمع واقتصاد قائمين على المعرفة.

مشيرة إلى تعاونها مع الجهات المعنية لتوفير جميع التسهيلات اللازمة لترسيخ بيئة معرفية وإبداعية محفزة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وكذا تشجيعها القدرات المعرفية الإبداعية لرأس المال الفكري.

كما أكدت دعمها إمكانات وقدرات موظفيها على جميع الأصعدة للارتقاء بالوعي الثقافي والمهارات الإبداعية لديهم؛ تحقيقاً لهدفها في أن تصبح مؤسسة ذاتية التعلم، لافتة إلى أنها تطلق العديد من المبادرات والورش للتبادل المعرفي والثقافي بين الموظفين؛ بهدف توحيد مفاهيم إدارة المعرفة وترسيخها، عطفاً على حرصها على تبني ثقافة مؤسسية قائمة على توفير بيئة عمل صحية وتعاونية، تضمن تبادل المعارف والتقدم والابتكار، وتطبيق المعارف المكتسبة لمعرفة تأثيرها ودورها في تحقيق الاستدامة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نلتزم بتنمية المعرفة والاستثمار في بناء الإنسان، انسجاماً مع جهودنا لجعل إمارة دبي مدينة المستقبل وتعزيز مكانتها قطباً عالمياً قائماً على اقتصاد المعرفة».

وأضاف معاليه: «كما نلتزم بتوفير أفضل مصادر المعرفة والدورات التعليمية لتبادل الخبرات، ورفع مستوى وعي الموظفين حول أحدث مفاهيم المعرفة وإدارتها وأنواع البيانات والمعلومات والمعارف، بالتعاون مع كبرى المؤسسات المرموقة عالمياً، في مجال استقطاب المواهب والحفاظ عليها وإسعاد الموظفين».

شريك استدامة

وتواصل الهيئة دعمها لمهرجان طيران الإمارات للآداب للعام الثامن على التوالي (من عام 2017 ولغاية 2024)، بصفتها «شريك الاستدامة»، كما توفر منصات داخلية يمكن من خلالها نقل وتوطين المعرفة، منها دور المعرفة ومكتبة هيئة كهرباء ومياه دبي الذكية، إذ توفر هذه المكتبات مساحة للموظفين للقراءة والعمل والأنشطة وتقاسم المعرفة البحثية.

شاركنا في ساعة

وفي مبادرة «شاركنا في ساعة» ينخرط الموظف في نقاش لمدة 60 دقيقة مع زملائه، لمناقشة كتاب من اختياره أو موضوع متخصص، بينما يتيح «يوم القراءة والمعرفة» الفرصة أمام الموظفين لتبادل المعرفة واكتسابها من خلال أنشطة التبادل المعرفي.

وفي فبراير 2023، أطلقت الهيئة البرنامج التدريبي التمهيدي الرقمي لإدارة المعرفة، فيما توفر منصة «معرفة» للاعلين إمكانية تواصل الموظفين، وتبادل المعارف والخبرات والتعاون في إنجاز المهام والمشاريع.

وتشجع الهيئة موظفيها على المشاركة في برامج ودورات ذاتية التعلم عبر منصة «لينكد إن» التعليمية، لإثراء معارفهم وتعزيز قدراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، كما تحتفي سنوياً بشهر القراءة، وتنظم سلسلة من الفعاليات والجلسات النقاشية والندوات، وإلى جانب ذلك، توفر الهيئة للموظفين خصماً حصرياً على شراء الكتب بالتعاون مع أبرز الموزعين في دولة الإمارات. ويعد برنامج «جائزة شارك» لإدارة المعرفة جزءاً من جوائز التميز الداخلية في الهيئة، ويهدف إلى تقدير جهود الموظفين وفرق العمل التي تسهم في نشر وإدارة المعرفة في الهيئة.

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