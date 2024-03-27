آمنة الشامسي: نعمل على دراسة تنظيم عملية الترويج الإلكتروني للأغذية على مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة على المستوى الوطني على دراسة تنظيم عملية الترويج الإلكتروني للأغذية على المواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بما يمكننا من تتبع ورصد تلك الأغذية.

وأشارت في ردها على سؤال برلمان خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأربعاء، إلى ضرورة اخضاع كافة الأغذية بما فيها التي يتم ترويجها عبر المواقع الالكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، والتأكد من استيفائها للمواصفات والاشتراطات المطلوبة على مستوى الدولة، وذلك على ضوء المواد والتشريعات التي تضمنها القانون الاتحادي رقم 10 بشان سلامة الغذاء لعام 2015.

ولفتت معاليها إلى وجود 3 أنظمة رقابية جديدة، تحت الدراسة والتوافق مع السلطات المحلية، تتضمن نظام الرقابة والتفتيش على الغذاء المتداول ونشآته، بما يشمل الغذاء المتداول محلياً أو المستورد، ونظام رصد سلامة الغذاء، ونظام إدارة الازمات.

وقالت معاليها في ردها على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد المنتجات التي تم تسجيلها عبر نظام اعتماد وتسجيل الأغذية (زاد) خلال الفترة من عام 2018 إلى العام الحالي 2024، بلغ مليوناً و178 ألفاً و448 منتجاً تعود إلى 2430 شركة مسجلة في النظام.



ويمكن نظام تسجيل المنتجات الغذائية الإلكتروني الاتحادي "زاد"، المتعاملين المعنيين من تسجيل جميع منتجاتهم الغذائية التي يتم استيرادها أو تصديرها أو المنتجة محليا، حيث يعد النظام قاعدة البيانات الإلكترونية الرسمية المعنية باعتماد وتسجيل الأغذية.

وبينت معالي الوزيرة، بأن البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الأغذية، عمل على تنفيذ عمليات فحص على نحو 11 ألف و236 عينة، مشيرة في الوقت نفسه بأن القانون تضمن قائمة عقوبات رادعة يتم ايقاعهم في حق المخالفين للقوانين والإجراءات.

وأشارت إلى ورود 4606 بلاغ عن طريق نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي، وذلك خلال الفترة من عام 2019 إلى العام الجاري 2024، منها 2442 بلاغ خاص بالأغذية.

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