مستشفى الفجيرة يفوز بلقب «صديق لسلامة المرضى»

المصدر: الفجيرة - البيان

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حصد مستشفى الفجيرة، إحدى المنشآت الصحية الرائدة التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، لقب «مستشفى صديق لسلامة المرضى» بعد استيفاء كل شروط ومتطلبات منظمة الصحة العالمية، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الدولة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وبهذا الإعلان يكون مستشفى الفجيرة أول مستشفى يحصل على هذا اللقب بعد نجاح فريقه الإداري والطبي والتمريضي والفني بتطبيق وتنفيذ أفضل الممارسات الدولية في مجال سلامة المرضى، وتعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية لمستشفى الفجيرة، تعزز مكانته كأحد الرواد في تقديم الخدمات الطبية المتميزة والمبتكرة، وتعكس التزامه المستمر بتحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة، من خلال تطوير وتطبيق معايير الرعاية الصحية، وتقديم الرعاية الصحية المبتكرة والشاملة.

وجاء الإعلان عن فوز المستشفى بعد تقييم دقيق وشامل استمر ثلاثة أيام، وتضمن حزمة واسعة من المعايير التي ارتكزت إلى تعزيز سلامة المرضى وتنفيذ ممارسات السلامة الموحدة التي تضمن تطبيق ممارسات سلامة المرضى بشكل موحد عبر شبكات الرعاية الصحية المختلفة، إضافة إلى التعاون بين مديري المستشفيات والأطباء والمرضى، ومن خلال إشراك جميع أصحاب المصلحة، لخلق ثقافة السلامة والتحسين المستمر، وتحسين جودة الرعاية بشكل عام، علاوة على خفض تكاليف الرعاية الصحية، حيث يقود تحسين ممارسات سلامة المرضى إلى خفض حدوث الأحداث السلبية، والعدوى المكتسبة في المستشفى.

وأكد الدكتور أحمد الخديم، مدير المستشفى، أن الإنجاز يمثل نقطة تحول استراتيجية في مسيرة المستشفى نحو تقديم الرعاية الصحية الفعالة والمبتكرة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس الرؤية الاستراتيجية للمستشفى في تحسين جودة الرعاية وسلامة المرضى، ويسهم في تعزيز الشفافية والتواصل الفعّال مع المرضى وعائلاتهم، ما يمكن المرضى من المشاركة بفاعلية في خطة علاجهم وفهم الإجراءات الطبية المتخذة، ويعزز من تحسين تجربة المريض في المستشفى وتطوير مستوى الرضا والثقة بين الطرفين.

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