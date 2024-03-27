«نيابة دبي» تكرم المشاركين والفائزين في الدورة الـ 10 من «مسابقة القرآن الكريم»

المصدر: دبي - البيان

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كرم المستشار يوسف حسن المطوع، النائب العام المساعد، الفائزين والمشاركين في الدورة الـ10 من مسابقة النيابة العامة للقرآن الكريم الرمضانية، التي حملت عنوان «فليتنافس المتنافسون»، بالتعاون مع إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وتأتي المسابقة في إطار زيادة اهتمام وحرص الموظفين على حفظ القرآن الكريم وتحسين تلاوتهم، وحرص الدائرة على إقامة فعاليات تشجع على ترسيخ القراءة في السلوكيات والعادات اليومية حفاظاً على الهوية الإسلامية واللغة العربية التي تعكس قيم أفراد المجتمع الإماراتي.

وفاز في فئة الترتيل فاطمة أيوب محمد في المركز الأول، وسعاد ضاعن الفلاسي في المركز الثاني. ومن الرجال فئة الموظفين حميد خليفة الرئيسي في المركز الأول، وأحمد محسن عبيد في المركز الثاني. وبالنسبة لفئة العمالة المساندة فاز بالأول محمد إسرافيل عبد الستار، والثاني عبدالقدوس إبراهيم. أما عن فئة الحفظ من الموظفين فقد حصل على الأول شعيب أهلي، والثاني محمد المازمي.

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