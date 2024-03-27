الإمارات غداً.. طقس صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار.

الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 45 كم/س.

الخليج العربي: مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً. وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:56 و المد الثاني عند الساعة 02:52 والجزر الأول عند الساعة 08:54 والجزر الثاني عند الساعة 20:34. بحر عمان: مضطرب الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 23:11 والجزر الأول عند الساعة 05:47 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

أبو ظبي 25 21 70 40

دبي 26 21 70 40

الشارقة 26 21 75 35

عجمان 25 22 75 40

أم القيوين 26 19 75 40

رأس الخيمة 26 18 80 40

الفجيرة 30 21 60 25

العـين 27 18 60 20

ليوا 26 18 65 30

الرويس 24 21 55 35

السلع 25 21 60 30

دلـمـا 24 21 75 30

طنب الكبرى / الصغرى 25 21 70 40

أبو موسى 26 22 75 35

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