الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك

المصدر: عجمان ، أم القيوين، رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، عدداً من القناصل الذين قدموا التهنئة لسموهما بمناسبة شهر رمضان المبارك، مساء أمس، في قصر الزاهر. فقد تقبل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من علي سالم الذايدي قنصل دولة الكويت وسعود حسن النصف قنصل مملكة البحرين وسعيد علي الهاجري قنصل دولة قطر، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة.

أم القيوين

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه، مساء أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

حضر الاستقبال معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين.

رأس الخيمة

وواصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك، وذلك في مجلس الضيافة بخزام.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من الشيخ حشر بن خليفة بن سعيد آل مكتوم والدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وكبار المسؤولين.

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