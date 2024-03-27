«آيسنار أبوظبي» يفتح باب التسجيل لدورته الجديدة مايو المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

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برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق نسخة جديدة من «آيسنار أبوظبي 2024» في الفترة من 21 إلى 23 مايو المقبل. وأعلنت مجموعة «أدنيك» المنظمة لفعاليات الدورة الثامنة للمعرض الدولي بالتعاون مع وزارة الداخلية، والشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، عن فتح باب التسجيل رسمياً للحضور والمشاركة في المعرض.

ويعد معرض «آيسنار أبوظبي 2024»، الذي يعقد في مركز «أدنيك» بأرض المعارض في أبوظبي، المنصة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط في مجالات الأمن الوطني والسيبراني والحماية المدنية، ويسهم في تعزيز جهود بناء المدن الآمنة والقادرة على مواجهة التحديات الأمنية بشتى صورها، من خلال ربط أعمال الحماية الأمنية بالابتكار الرقمي والتقني المتطور، تزامناً مع تحول تعزيز الأمن الوطني والأمن السيبراني إلى أولوية عالمية.

منصة مثالية

ويوفر المعرض منصة مثالية واستثنائية قادرة على تسهيل الوصول المباشر إلى المتخصصين والمشترين الحكوميين محلياً وإقليمياً، حيث من المتوقع أن تكون الدورة الثامنة من «آيسنار أبوظبي 2024» الأكبر منذ انطلاق الدورة الأولى للمعرض، وستقام الدورة الجديدة تحت شعار «تسريع التحول في النظام البيئي للأمن الوطني».

صفقات تجارية

ويشكل «آيسنار أبوظبي 2024» الحدث السنوي المتخصص، الذي يجمع نخبة من أهم وأبرز المسؤولين المتخصصين المعنيين بالأمن الوطني والأمن السيبراني والمشترين، وأصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء، كونه منتدى دولياً مهماً في عقد الصفقات التجارية، وتسليط الضوء على الابتكار الرقمي والتقني من أجل تشكيل الرؤى، وتفعيل إجراءات الأمن الوطني والسيبراني المستقبلية والتعامل معها.

وبوصفه منصة محورية للابتكار، يجمع «آيسنار أبوظبي 2024» خبراء وقادة، وشركات عالمية لتستعرض أحدث التقنيات وتبادل المعرفة، وإقامة شراكات تحدد مستقبل التعامل باحترافية مع التحديات الأمنية، وستشهد الدورة الجديدة استعراض أربعة مجالات مخصصة للأمن الوطني والأمن السيبراني، والشرطة، وإنفاذ القانون، وحماية البنية التحتية الحيوية، من أجل مواجهة التحديات واستكشاف التقنيات الجديدة، وأفضل الممارسات لتجنب التهديدات المتزايدة التي تواجهها الدول باستمرار.

علاقات التواصل

ويدعم «آيسنار أبوظبي 2024» العديد من الفعاليات لتعزيز علاقات التواصل والشراكة التجارية، من خلال برنامج المؤتمرات الشامل، ومبادرات الابتكار المختلفة، كونه تجمعاً لا غنى عنه للتعرف إلى كل جديد فيما يتعلق بتعزيز وحماية الأمن الوطني، والتعامل مع تهديدات الأمن السيبراني.

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