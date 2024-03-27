إقبال كبير على محاضرات «رمضان عجمان»

المصدر: عجمان - وام

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توافدت جماهير غفيرة على مسجدي الشيخ زايد وآمنة الغرير في عجمان، واللذين خصصا لإلقاء المحاضرات والدروس الدينية على مدار الأيام العشرة الأولى من الشهر الكريم، ضمن فعاليات «رمضان عجمان.. تقوى وإيمان»، التي تقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

وأكدت مريم المعمري، رئيس اللجنة المنظمة، أن الفعاليات تشكل ملتقى علمياً وثقافياً واجتماعياً ودينياً لما تضمه من أنشطة متنوعة تخدم جميع شرائح المجتمع.

وقالت إن اللجنة المنظمة تهتم كل عام باستضافة أشهر المحاضرين من الدعاة لإلقاء المحاضرات الدينية المتعلقة بالشؤون الإسلامية، وبلغات مختلفة منها الإنجليزية، والأوردية، والملبارية والفلبينية التي تخدم الجاليات غير الناطقة بالعربية.

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