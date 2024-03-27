31 ألف وجبة «إفطار صائم» توزعها «خيرية الشارقة» يومياً

المصدر: الشارقة - وام

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تواصل جمعية الشارقة الخيرية ضمن حملتها الرمضانية السنوية جود تنفيذ مشروع إفطار صائم الذي يستهدف فئة العمال من ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة على مستوى الإمارة.

وأوضح مسعود العبيدلي من إدارة المساعدات الخيرية بالجمعية أن مشروع إفطار صائم يتم تنفيذه هذا العام في 143 خيمة وموقعاً على مستوى مدن الإمارة، مشيراً إلى أن عدد الوجبات الموزعة خلال النصف الأول من الشهر الفضيل بلغ 476 ألفاً و670 وجبة بواقع 31 ألفاً و178 وجبة يومياً.

ولفت العبيدلي إلى أن من بين مئات المواقع التي يتم خلالها تنفيذ المشروع، مسجد علي بن أبي طالب في المنطقة الحرة بالحمرية الذي يسع 1000 مصل حيث تحرص الجمعية من خلال خيمة الإفطار على توزيع 1000 وجبة مكتملة العناصر الغذائية.

ونوه إلى أن الإدارة المعنية بالجمعية ترفع بشكل يومي تقاريرها حول جودة الوجبات المقدمة للحصول على أعلى مستويات رضا الصائمين، موجهاً شكره للمحسنين لثقتهم بحملات الجمعية الخيرية.

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