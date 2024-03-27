«صندوق الوطن» يكرم مجتازي برنامج «مستقبلي»

المصدر: أبوظبي - وام

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كرم صندوق الوطن عدداً من شباب الإمارات الذين اجتازوا البرنامج التدريبي المتخصص «مستقبلي» على مدى 6 أشهر، وانطلقوا لتنفيذ مشروعاتهم، على أرض الواقع، حيث قام الصندوق بدعمهم بمبلغ 100 ألف درهم لكل مشروع تم إطلاقه بالفعل، إضافة إلى توفير الاستشارات الفنية والمالية والمتابعة المجانية من جانب خبراء الصندوق المتخصصين في مجال ريادة الأعمال.

وكرم ياسر القرقاوي المدير العام لـ«صندوق الوطن»، محمد خليفة الزعابي الذي أطلق تطبيقاً إلكترونياً بالتعاون مع العيادات البيطرية وصالونات العناية بالحيوانات بالدولة، لتوفير الخدمات الخاصة بهم من خلال التطبيق الذي يوفر إلى جانب الرعاية المتكاملة، جواز سفر للحيوان، وبطاقة للتطعيمات، إضافة إلى شهادة معتمدة بالتاريخ الطبي للحيوان.

كما كرم القرقاوي الريم البريكي التي أطلقت مشروعها الخاص بالأطفال، من خلال صالون واستديو متنقل للعناية بهم في أماكن إقامتهم.

أولويات

وقال ياسر القرقاوي: «إن تمكين ودعم شباب الإمارات هو أحد أهم أولويات صندوق الوطن من أجل تأهيلهم لاقتحام مجال ريادة الأعمال، وتحقيق أهدافهم بامتلاك مشاريعهم الخاصة القابلة للتطور والاستمرارية.

وأوضح أن البرنامج التدريبي»مستقبلي«أطلقه الصندوق في عام 2023 وانتسب إليه 32 من شباب الوطن، تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، حيث تم تكليف عدد من الخبراء العرب والأجانب ممن يتمتعون بخبرات واسعة في هذا المجال، بالإشراف على البرامج.

العناية بالأطفال

وقالت الريم البريكي صاحبة مشروع الصالون المتنقل للعناية بالأطفال، والذي تم اختياره من جانب الصندوق ودعمه بمبلغ 100 ألف درهم إنها محظوظة للغاية لمشاركتها في البرنامج التدريبي (مستقبلي) الذي أطلقه صندوق الوطن، ليس فقط لأنها فازت بالجائزة المادية لدعم مشروعها، ولكن لأنها التقت بخبراء في مجال ريادة الأعمال، والذين أسهموا كثيراً في ترتيب أفكارها وتعريفها ببيئة العمل والمنافسة المتوقعة، وكيفية مواجهة التحديات بل والاستعداد لتقبلها، والعمل على تجاوزها، مؤكدة أن توافر الفرصة للحوار مع هؤلاء الخبراء وأصحاب التجارب الناجحة يمكنه أن يضيف لها الكثير خاصة بعد انطلاق مشروعها فعلياً.

أما محمد خليفة الزعابي الذي أطلق تطبيقاً إلكترونياً بالتعاون مع العيادات البيطرية وصالونات العناية بالحيوانات بالدولة، عقب إتمامه البرنامج التدريبي «مستقبلي» فأكد أنه مدين لصندوق الوطن بالكثير، لأنه من خلال الصندوق وما يقدمه من خدمات ودعم ومتابعة استطاع أن يحول أفكاره إلى مشروع على الأرض يمكنه أن يحقق ربحاً ويوفر فرص عمل للآخرين.

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