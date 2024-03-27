الإمارات تنفذ عمليتي إغاثة جوية لشمال غزة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ عملية «طيور الخير» الإسقاطَ الجوي الـ15 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة بواسطة أطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات ولجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال القطاع عبر طائرتين حملتا 33 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، وبذلك يصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية «طيور الخير» إلى 574 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية. وتأتي عملية «طيور الخير» ضمن إطار «عملية الفارس الشهم/3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وقد ضاعفت دولة الإمارات جهودها خلال شهر رمضان المبارك، حيث تُقدم هذه المساعدات عبر تضافر جهود المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخيرية في الدولة، متمثلة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وغيرها من المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة.

كما أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلاح الجو الملكي الأردني عملية إسقاط مشتركة ثانية للمساعدات الإنسانية والغذائية على قطاع غزة، حيث بلغ إجمالي المساعدات الإغاثية التي تم إسقاطها من قبل القوات الجوية الإماراتية من الأردن على قطاع غزة 28 طناً من المساعدات.

وتجسد هذه العملية التعاون والتنسيق الكامل والمستمر بين البلدين بهدف تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبشكل خاص في شمال القطاع وفي المناطق التي يتعذر الوصول إليها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز