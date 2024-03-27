الإمارات و«إيكاو» تطلقان الدفعة الأولى لسفراء المسرعات العالمية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت حكومة دولة الإمارات الدفعة الأولى لبرنامج سفراء المسرعات العالمية بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، في مبادرة هادفة إلى مشاركة منهجية المسرعات الحكومية الإماراتية مع المنظمات الدولية، لتمكين موظفي «إيكاو» بالمعرفة والتجربة والأدوات اللازمة لدعم جهود تسريع تصميم وتنفيذ المشاريع التحولية، ونشر ثقافة التسريع عبر بناء قدرات جيل من سفراء المسرعات من خلال برنامج إماراتي عالمي متخصص، يمثل المشروع الأول من نوعه للتعاون بين مركز المسرعات الحكومية في حكومة دولة الإمارات والمنظمات الدولية.

وتم إطلاق برنامج سفراء المسرعات العالمية مع «إيكاو» ضمن ورشة عقدت بمقر المنظمة في مدينة مونتريال الكندية، بحضور خوان كارلوس سالازار أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي، والدكتورة راضية الهاشمي المدير التنفيذي لمركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وسعيد السويدي الممثل الدائم للدولة لدى منظمة الطيران المدني الدولي، وعدد من المسؤولين.

ويسعى برنامج سفراء المسرعات العالمية لتعزيز ريادة حكومة دولة الإمارات من خلال تعميم نموذج ومفاهيم المسرعات الحكومية، وتوفير منصة لنقل المعرفة وبناء القدرات العالمية، وتبادل الخبرات ونشر ثقافة المسرعات على المستوى الدولي، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية وتطوير أطر التعاون المستقبلي معها.

ويعد التعاون بين مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، مع منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» هو الثاني من نوعه مع المنظمات الدولية، بعدما سبقته شراكة استثنائية وتجربة تعاون ناجحة مع منظمة الصحة العالمية، لتمكينها بمنهجية عمل المسرعات، وتوظيفها في دعم جهود المنظمة لتسريع تحقيق «غايات المليارات الثلاث» المتمثلة في استفادة مليار شخص من التغطية الصحية الشاملة، وتوفير حماية أفضل لمليار شخص آخر من حالات الطوارئ الصحية، وتمتع مليار شخص إضافي بمستوى أفضل من الصحة والرفاه.

مرحلة جديدة

وأكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن برنامج سفراء المسرعات العالمية يؤسس مرحلة جديدة من الشراكة المعرفية بين حكومة دولة الإمارات والمنظمات الدولية، تركز على تبادل الخبرات ومشاركة نموذج المسرعات الإماراتية التي أثبتت نجاحها عالمياً، بما يدعم المنظمات ويسهم في تمكينها من تسريع تحقيق أهدافها.

وقالت هدى الهاشمي، إن إطلاق الدفعة الأولى للبرنامج بالشراكة مع «إيكاو»، يبني على الشراكة الإيجابية بين الجانبين، في مختلف المجالات، ويأتي ضمن محاور اتفاقية التعاون الثنائي التي وقعتها حكومة دولة الإمارات ومنظمة الطيران المدني (إيكاو) عام 2022.

من جهته، تقدم خوان كارلوس سالازار، بالشكر والتقدير لحكومة دولة الإمارات لحرصها على تعزيز أواصر الشراكة مع المنظمة، التي تسهم بشكل فاعل في تطوير قطاع الطيران عالمياً، والاستثمار في نماذج العمل الهادفة إلى تعزيز جاهزية صناعة الطيران للمستقبل.

وأكد سالازار أن ورشة المسرعات تُعد نموذجاً لأفضل الممارسات في التعاون المستقبلي بين الدول الأعضاء والأمانة العامة لـ«إيكاو»، مشيراً إلى أن البرنامج يمثل عنصراً داعماً لتحقيق الهدف التحوّلي للمنظمة وتعزيز كفاءتها.

ولفت إلى أن النموذج الإماراتي سيوظف في تسريع وتيرة مشاريع المنظمة في إطار الأهداف التحوّلية المتعلقة بالأفراد والعمليات والنظم، كما أنه سيدعم مساعي المنظمة في مجال الابتكار ويمكنها من تحقيق الأهداف التحوّلية عبر تعزيز وصول الموظفين إلى أحدث المنهجيات والأدوات، وسيتيح بناء الأساس لإحداث تغيير وتأثير دائمين بما يتماشى مع هدف المنظمة بتقديم قيمة نوعية للدول الأعضاء وقطاع الطيران العالمي. ويتكون برنامج سفراء المسرعات العالمية من 6 مساقات تتوزع على 3 مراحل رئيسية هي: التصميم، والتخطيط، والتنفيذ على مدار 100 يوم.

وعقد فريق مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، ورش عمل مكثفة، لتمكين فريق منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» بمنهجية المسرعات، في إطار برنامج سفراء المسرعات العالمية، حيث تم تدريب 15 موظفاً وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطبيق منهجية عمل الـ100 يوم الخاصة بالمسرعات الحكومية.

ورش العمل

وناقش المشاركون في ورش العمل التي نظمت على مدار 4 أيام، أكثر من 135 فكرة مبتكرة، و30 مبادرة، و6 مشاريع تحولية، ضمن 3 تحديات رئيسية تشمل إعادة هندسة الإجراءات، وأتمتة وتوحيد البيانات، وتنمية المواهب وبناء القدرات.

وتم خلال الورشة، التعريف بتجربة دولة الإمارات في تطوير المسرعات الحكومية الأولى من نوعها عالمياً، ومفهوم المسرعات ومنهجية الـ100يوم، واستعراض عدد من قصص النجاح التي تمكنت الوزارات والجهات الحكومية في الإمارات من تحقيقها عبر تطبيق المسرعات، ومحورية المسرعات في اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات، ومختلف دول العالم في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.

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