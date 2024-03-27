«كهرباء دبي» تعزز تجربة المتعاملين عبر خدمات رقمية سلسة ومتكاملة

المصدر: دبي - البيان

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أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي حرصها على تعزيز تجربة المتعاملين، عبر تبني سياسة (خدمات 360) لتقدم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة بالتعاون مع أكثر من 30 شريكاً من المؤسسات الحكومية والخاصة، بهدف تلبية احتياجات المتعاملين وتخطي توقعاتهم.

وأشارت الهيئة إلى أن جميع خدمات الهيئة متوفرة عبر مختلف القنوات الرقمية لضمان تقديم خدمات مبتكرة وآمنة وسلسة ذات قيمة مضافة للمتعاملين تسهم في توفير جهدهم ووقتهم وتعزيز سعادتهم.

وكانت الهيئة قد حصلت على نسبة 100 % في شهادة المعيار العالمي لتجربة المتعاملين الرقمية (IDCXS:2022) عام 2022 - 2023، وذلك من التقييم الأول، لتصبح الهيئة بذلك أول مؤسسة على مستوى العالم تتبنى وتطبق معايير ومتطلبات الشهادة التي يقدمها «المعهد الدولي لتجربة المتعاملين» (ICXI) بالتعاون مع المعهد البريطاني للمعايير (BSI). وفي عام 2023، حققت الهيئة نسبة 398 % في مؤشر السعادة اللحظي لحكومة دبي الذي تتولى قياسه هيئة دبي الرقمية.

لاعب مؤثر

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي ولاعباً مؤثراً في المنظومة الرقمية العالمية، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل.

وفي هذا الإطار، نحرص على تبسيط وتعزيز تجربة المتعاملين من خلال الابتكار والاستراتيجيات الاستباقية والرؤية المستقبلية، إضافة إلى تعزيز التكامل مع مختلف الجهات والمؤسسات لتسهيل رحلة المتعامل بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33). وقد أسهمت البنية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة في ارتفاع نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة إلى 99.2 % والتكامل الرقمي لأكثر من 90 مشروعاً مع 65 جهة حكومية وخاصة بنهاية عام 2023».

وخلال عام 2023، أنجز متعاملو هيئة كهرباء ومياه دبي نحو 12.5 مليون معاملة رقمية، منها نحو 2.1 مليون معاملة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وأكثر من 3.2 ملايين معاملة عبر تطبيق الهيئة الذكي، وأكثر من 6.8 ملايين معاملة عبر القنوات الرقمية الأخرى التي توفرها الهيئة بالتعاون مع شركائها.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي توفر جميع خدماتها على العديد من القنوات الرقمية وتشمل موقع الهيئة الإلكتروني، وتطبيقها الذكي على منصات «آي.أو.إس» و«أندرويد» و«هواوي»، كما تتيح مجموعة من خدماتها عبر موظفها الافتراضي «رمّاس» المدعوم بتقنية «تشات جي بي تي» المتوفر على تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومنصة غوغل للذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وواتساب بزنس، إضافة إلى أنظمة «أليكسا» الذكية من أمازون.

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