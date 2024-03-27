«دفاع مدني دبي»: ارتقاء الجهات الحكومية ثمرة توجيهات القيادة

المصدر: دبي - البيان

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حصدت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي أفضل جهة في الابتكار والتعلم المؤسسي في برنامج دبي للتميز الحكومي 2024.

وقال الخبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للدفاع المدني بدبي: يسعدني وجميع المنتسبين للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي صوغ عبارات الشكر والعرفان لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائد مسيرة التميز والإبداع التي ارتقت بالعمل الحكومي في دبي إلى أرقى المستويات العالمية، على تكريمه للمتميزين في الدفاع المدني، وتتويج الإدارة العامة بأفضل جهة في الابتكار والتعلم المؤسسي، هو وسام شرف لجميع فرق العمل في الدفاع المدني.

وأكد أن ارتقاء الجهات الحكومية بجوائز إبداعية كهذه هو نتائج توجيهات سموه وخططه النموذجية التي سنها لتحويل الجهات الحكومية في دبي إلى جهات إبداعية وتعليمية تهدف إلى استدامة الإبداع والتميز في العمل الحكومي.

وقال المطروشي: نعاهد سموه على مواصلة العمل الجاد وأن نكون جنوداً مخلصين في فريق حكومة دبي الذي يقوده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسيبقى الإبداع والتميز في عمل الهيئة اليومي لنرتقي بالأداء والكفاءة والخدمة إلى أعلى المعدلات ونصنع من دبي نموذجاً ملهماً في العالم في العمل الحكومي.

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