«الصحة» تشارك في اليوم العالمي لمكافحة الدرن بتعزيز التوعية

المصدر: دبي - البيان

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أضاءت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، معالم عمرانية بارزة في الدولة باللون الأحمر بالتعاون مع عدد من الشركاء والمؤسسات المعنية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الدرن «السل»، والذي يصادف 24 مارس، وتحت شعار «نعم! يمكننا القضاء على مرض الدرن».

وتضمنت المعالم المضاءة؛ برواز دبي، ومكتبة محمد بن راشد، وقلعة الفجيرة، ومجمع زايد الرياضي بالفجيرة ومتحف عجمان.

كما نظمت محاضرة توعوية لموظفي الوزارة، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة التثقيفية على مستوى الدولة استهدفت شرائح مختلفة من المجتمع، سواء في المراكز الصحية أو أماكن العمل، بهدف تعزيز الفهم والمعرفة بحقائق المرض وأعراضه وأسبابه وطرق الوقاية منه.

ويستهدف الاحتفاء بيوم الدرن «السل» العالمي نشر المعلومات والحقائق حول المرض وكيفية الوقاية والشفاء منه، بالإضافة إلى تعزيز الوعي حول التأثير الذي يمكن أن يشكله المرض على الصحة العامة. كما يُعتبر هذا اليوم فرصة لتحفيز الجهود العالمية للحد من انتشار مرض السل وتحسين العناية والدعم للأفراد المصابين، ويسلط الضوء على الخدمات التشخيصية والعلاجية التي توفرها الوزارة مجاناً للمصابين.

جهود

وقال الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في الوزارة: «إن هذه المناسبة تشكل فرصة لاستعراض إنجازات دولة الإمارات في خفض نسب الإصابة بالدرن، وجهودها المستمرة لتعزيز شبكة التعاون الدولية ودعم البحث العلمي، وتطوير علاجات مبتكرة، وصياغة حلول مستدامة، على ضوء خطة العمل الإقليمية بشأن السُّل في منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط 2023-2030، مؤكدة التزامها بأهداف التنمية المستدامة ومكافحة المرض».

ولفت الدكتور الرند إلى أن الوزارة أطلقت مبادرات وقائية شاملة للحد من انتشار الدرن والسيطرة عليه بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين. وتنوعت هذه المبادرات من تحسين مراقبة الدرن وإرساء نظم متابعة فاعلة، إلى ضمان توفر مستمر للأدوية، وتمكين الكوادر الطبية من خلال التدريب المتخصص. كما تضمنت المبادرات إجراء الفحوصات الاستباقية للكشف المبكر عن المرض للمتقدمين للإقامة قبل الدخول للدولة وبعد الوصول وإجراء الفحوصات الاستباقية.

وأشارت الدكتورة ندى المرزوقي، مدير إدارة الصحة العامة والوقاية إلى أن الوزارة تطلق حملات وبرامج لتعزيز الوعي الصحي حول الدرن، عبر تنظيم فعاليات توعوية.

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