منتدى دبي للبحوث الطبية يستعرض مستجدات أنظمة الرعاية والحلول الذكية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت هيئة الصحة بدبي، فعاليات منتدى دبي للبحوث الطبية 2024، الذي شهد تفاعلاً لافتاً ومناقشات ثرية عن أبرز التحديات العالمية التي تواجه مجال البحوث الطبية والمتخصصة بشكل عام، وما يشهده القطاع الصحي محلياً وعالمياً في هذا المجال، من تطورات سريعة وابتكارات متميزة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة وديعة محمد شريف، مديرة إدارة التعليم الطبي والبحوث في الهيئة، ومجموعة كبيرة من الخبراء والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها.

مستجدات

وقالت الدكتورة وديعة شريف: إن المنتدى استعرض آخر مستجدات العالم في مجال البحوث الطبية، وأهم القضايا المتعلقة بها، ودور البحوث المتزايد في تجديد وتحديث أنظمة الرعاية الصحية والممارسات المهنية والبروتوكولات، والتقنيات والحلول الذكية، وغير ذلك من موضوعات مهمة.

وأشارت إلى ثراء الحوارات والمناقشات التي شهدتها الجلسات والمحاضرات وورش العمل، التي تم تنظيمها ضمن أجندة المنتدى هذا العام، مؤكدة أن حضور نخبة من العلماء والخبراء والمتخصصين، كان فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب، والتأكيد على قيمة البحوث الطبية وأهميتها في منظومة القطاع الصحي، بوصفها أحد أهم أسس التخطيط ورسم السياسات وصناعة القرار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز