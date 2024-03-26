المستشفى الأمريكي دبي يفتتح أول مركز في الشرق الأوسط لعلاج الفتق بالتقنيات الروبوتية

المصدر: البيان

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يقدم المركز رعاية متخصصة للمرضى بقيادة جراحين حاصلين على البورد الأمريكي من ذوي الخبرة لأكثر من عشرين عامًا في علاجات الفتق وجراحات ترميم جدار البطن.

أعلن المستشفى الأمريكي دبي عن افتتاح أول مركز شامل متخصص في علاج الفتق وجراحات ترميم جدار البطن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك باستخدام التقنيات الروبوتية.

ويهدف المركز إلى أن يكون محطة رائدة وشاملة في علاجات الفتق في المنطقة، حيث سيقدم الرعاية المتخصصة بواسطة جراحين حاصلين على البورد الأمريكي وخبرة تزيد عن عشرين عامًا في مجال علاجات الفتق وجراحات ترميم جدار البطن.

وسيقدم المركز علاجًا لجميع أنواع الفتق، بما في ذلك الفتق الأربي، والفتق السري، والفتق البطني، والفتق الجراحي، والفتق المتكرر وانفراق العضلة المستقيمة، والفتق السدادي والجانبي، الفتق الرياضي، وفتق الحجاب الحاجز.

ويُعد المستشفى الأمريكي دبي الأول في المنطقة الذي يستخدم تقنية الروبوت الجراحي في إجراء جراحات طفيفة التوغل، حيث سيعمل المركز على دمج أحدث الأبحاث والتقنيات في علاجاته ورعايته، وذلك بالتعاون مع أطباء متخصصين في طب إعادة التأهيل، والعلاج الفيزيائي، والطب الرياضي، والأشعة التداخلية، والتغذية السريرية، وجراحة العظام لتحسين نتائج المرضى.

وتعليقاً على افتتاح المركز الجديد، قال السيد شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفى الأمريكي دبي: "يسعدنا تقديم أفضل الخدمات والرعاية الطبية في مركزنا الجديد والأول في المنطقة في علاجات الفتق وجراحات ترميم جدار البطن."

وأضاف بشارة: "يواصل المستشفى الأمريكي دبي قيادته لمشهد الرعاية الطبية المتطورة وفق أفضل المستويات والممارسات العالمية، وهو ما يمكن مرضانا من الاستفادة من العلاجات الحديثة باستخدام التقنيات الروبوتية".

وتابع بشارة: "يعد مركز علاجات الفتق هو إضافة أخرى إلى مرافقنا الطبية الشاملة ذات المستوى العالمي في المستشفى الأمريكي دبي، وهو ما يؤكد ريادتنا في مجال الرعاية الأولية والثانوية والتخصصية ورعاية الأمراض المعقدة".

من جانبه، قال الدكتور حاتم موسى، مدير مركز التميز للجراحة الروبوتية ورئيس قسم الجراحة في المستشفى الأمريكي دبي، "عند علاج الفتق، فإننا نسعى جاهدين في مركزنا الجديد للقيام بذلك باستخدام التقنيات الأكثر تقدمًا والحد الأدنى من التدخل الجراحي، بما في ذلك المنصات الروبوتية المختلفة والمناظير لضمان الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى الحياة الطبيعية."

وأضاف موسى: "يمكن أن يكون الفتق مؤلمًا، وقد يؤثر في حياة المرضى، وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون خطيرًا إذا تُرك دون علاج. لذا يجب على المرضى بذل قصارى جهدهم للعثور على جرّاح فتق متخصص يسعى إلى تقديم أفضل طريقة للعلاج وضمان عودتهم إلى حياتهم الطبيعية في أقرب وقت ممكن".

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