محمد بن راشد: حكومة دبي رديف للتميز وتوقعات الناس ترتفع مع تحسن الخدمات

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حرص سموه على تشجيع التميز وتكريم المتميزين، وأن حكومة دبي أصبحت رديفاً للتميز.

كما أكد سموه أن التميز رحلة وليست وجهة، وأن توقعات الناس ترتفع مع تحسن الخدمات.

جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه على منصة «إكس»، أمس، قال فيها: «شهدت اليوم حفل برنامج دبي للتميز الحكومي وتكريم الفائزين والمؤسسات المتميزة، 27 عاماً ونحن نشجع التميز ونكرم المتميزين، وننشر ثقافة كانت جديدة في العمل الحكومي، واليوم بحمدالله أصبحت حكومتنا مرادفاً للتميز، رسالتي للجميع، التميز رحلة، وليست وجهة، وتوقعات الناس ترتفع مع تحسن الخدمات، ورضا الناس غاية تتحرك باستمرار للأمام، ونحن في سباق للاقتراب منها، تستمر الرحلة وإن تغيرت المواقع، وتبدلت الأسماء، لتبقى وترقى في درجات المجد بلادنا».

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