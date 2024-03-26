12 فئة لتكريم الموظفين الحكوميين والجهات الفائزة

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد حفل جوائز برنامج دبي للتميز الحكومي 2024 تكريم الموظفين الحكوميين والجهات الحكومية الفائزة ضمن 12 فئة مؤسسية، تشمل 3 فئات مؤسسية جديدة، و8 فئات للأوسمة التي تكرّم الأفراد المتميزين، إضافة إلى تكريم الجنود المجهولين.

وشملت فئات الجوائز المؤسسية 12 فئة ضمن برنامج دبي للتميز الحكومي 2024، وهي جائزة النخبة، والجهة الحكومية الرائدة، وأفضل جهة في مجال الابتكار والتعلم المؤسسي، وأفضل جهة في مجال التمكين الرقمي، وأفضل جهة في تحقيق خطة دبي، وأفضل جهة في مجال رأس المال البشري، وأفضل جهة في مجال تقديم الخدمات المتكاملة، وأفضل جهة في مجال الكفاءة والحوكمة، وأفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم، وأفضل جهة في مجال التوطين، وأفضل مبادرة مشتركة، والجهة الأكثر جاهزية للمستقبل.

أما فئات أوسمة دبي للتميز 2024 فشملت وسام دبي لمساعد المدير العام/ المدير التنفيذي، وسام دبي للموظف الإشرافي، وسام دبي لموظف سعادة المتعاملين، وسام دبي للموظف المبتكر، وسام دبي للموظف المتخصص، وسام دبي للموظف الإداري، وسام دبي للموظف الميداني، وسام دبي للموظف الشاب، إضافة إلى تكريم الجنود المجهولين.

وتم تكريم الفائزين في دورة 2024 من برنامج دبي للتميز الحكومي عقب عملية تقييم شاملة تمت بمشاركة 155 مقيّماً وخبيراً محلياً وعالمياً من 20 دولة، 45 % منهم إماراتيون، لقياس أداء 30 جهة حكومية في دبي، بناءً على مبادئ تعزز تميّز العمل الحكومي مستقبلاً، وفي مقدمتها الرشاقة المؤسسية، والشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الخدمات الاستباقية المتكاملة، والاعتماد على التقنيات الرقمية لتطوير المرونة وتحقيق الجاهزية المستقبلية.

وتميّزت هذه الدورة التقييمية للبرنامج بالاعتماد على مقيّمين إماراتيين لتقييم فئات الأوسمة والفئات المؤسسية المتغيرة، كما تميّزت كذلك بالاستفادة، ولأول مرة في تاريخ البرنامج وعمليات التقييم فيه، من خبرات قيادات وطنية ومديرين عامين سابقين ومسؤولين سبق لهم أن تقلدوا مناصب مهمة في مواقع مختلفة في حكومة دبي والإمارات، حيث شاركوا بخبراتهم الممتدة في تقييم الترشيحات لوسام مساعد المدير العام/المدير التنفيذي.

وشمل تقييم الجهات الحكومية في دورة برنامج دبي للتميز الحكومي 2024 معايير منظومة التميز الحكومي، وتتضمن إدارة التطوير، والتوجه الريادي، والمهام الحكومية الرئيسية، والقيمة المجتمعية، ورأس المال البشري والتوطين، وإدارة الموارد، والابتكار، وإدارة البيانات والتعلم المؤسسي، والتمكين الرقمي، إضافة إلى محاور نموذج النخبة، وتتضمن الرشاقة المؤسسية وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والشراكة.

كما شمل تقييم الأفراد من مرشحي أوسمة دبي للتميز الحكومي معايير تتضمن الأداء والإنجاز، والابتكار، والتعلُّم المستمر والفكر المتجدّد، والشخصية الإيجابية والمؤثرة، والمبادرة والوعي الريادي، والمهارات القيادية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز