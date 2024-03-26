الحكام يواصلون استقبال المهنئين برمضان

المصدر: عجمان، الفجيرة أم القيوين، رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك، مساء أمس، في قصر الزاهر.

وتقبل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، ووفد الاتحاد، وماجد بن سيف الغرير، ومحمود الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية، ووفد الدائرة ومن أعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

الفجيرة

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي، ومعالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ورؤساء تحرير وكالات الأنباء العالمية والعربية والإعلاميين العاملين في الدولة، الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة شهر رمضان المبارك وجموع المهنئين بحلول الشهر الفضيل.

حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة.

أم القيوين

كما واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك، في قصر سموه مساء أمس.

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمى، وزير الثقافة، الذي قدم للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك.

رأس الخيمة

وواصل صاحب السموالشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك، وذلك في مجلس الضيافة بخزام. وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وكبار المسؤولين، ورجال الأعمال، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل.

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