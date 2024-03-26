محمد بن راشد يكرم القيادات الحكومية لجهودها المخلصة

المصدر: دبي - البيان

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كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عدداً من القيادات الحكومية لجهودهم المخلصة وتفانيهم في عملهم، وهم:

سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي بدءاً بالسلك الدبلوماسي، ومن ثم قطاع الإعلام لسنوات طويلة، ما أسهم في تعزيز مكانة دبي عالمياً.

معالي الفريق طلال بالهول: لخدمته المتميزة في العمل الحكومي وجهوده المخلصة لتعزيز الأمن والأمان في دبي.

د. حمد الشيخ الشيباني: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي مديراً عاماً لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وجهوده الكبيرة لدعم الشؤون الإسلامية والتعليمية في الإمارة.

سلطان بطي بن مجرن: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي مديراً عاماً لدائرة الأراضي والأملاك، وإخلاصه وتفانيه في تطوير قطاع الاستثمار العقاري في دبي.

طارش عيد المنصوري: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي مديراً عاماً لمحاكم دبي، وجهوده المتميزة في تعزيز ريادة دبي في مجال العدل والعمل القضائي.

محمد عبدالله أهلي: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي مديراً عاماً لهيئة دبي للطيران المدني، وإخلاصه وتفانيه في تطوير قطاع الطيران في الإمارة.

د. عبدالله محمد الكرم: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي مديراً عاماً لهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وجهوده المتميزة في تطوير قطاع التعليم والتنمية البشرية في دبي.

أحمد محبوب مصبح: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي مديراً عاماً لجمارك دبي، وإسهاماته المتميزة في تعزيز سمعة ومكانة دبي في التجارة العالمية والعمل الجمركي.

أحمد عبدالكريم جلفار: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي مديراً عاماً لهيئة تنمية المجتمع، والجهود المخلصة في تطوير المنظومة المجتمعية لمدينة تحتضن أكثر من 200 جنسية.

د. عائشة بطي بن بشر: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي مديراً عاماً لمكتب دبي الذكية، وجهودها المتميزة في تحقيق حكومة دبي نتائج رائدة في مجال التحول الرقمي.

حمد مبارك بوعميم: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي مديراً عاماً لغرفة دبي، ودوره المحوري في نمو وتطور غرف دبي، وإسهاماته المتميزة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً استراتيجياً للتجارة العالمية.

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