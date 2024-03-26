محمد بن راشد: التميز رحلة وليس وجهة وخدمة الناس الهدف والغاية

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن العمل الحكومي في دبي أصبح نموذجاً عالمياً بسعيه الدائم نحو تحقيق مراكز الصدارة والريادة والفوز بها، في حين تبقى الغاية والهدف الأسمى خدمة الناس.

وأوضح خلال تكريم الفائزين بجوائز برنامج دبي للتميز الحكومي أن «التميز رحلة، وليست وجهة، وتوقعات الناس ترتفع مع تحسن الخدمات، رضا الناس غاية تتحرك باستمرار للأمام، ونحن في سباق للاقتراب منها». وقال سموه: «أسسنا نهج التميز وتكريم أصحابه قبل قرابة ثلاثة عقود، واليوم نجني ثماره محلياً وعالمياً». وأضاف: «نجحنا في جعل التميز مرادفاً لاسم دبي».

وقال: «نريد دبي أن تكون دائماً صاحبة الكفة الراجحة في مختلف ميادين التنافسية». وخلال الدورة الحالية تم تقييم أداء 30 جهة حكومية ضمن 12 فئة مؤسسية و8 فئات لأوسمة دبي للتميز. كما تم تكريم 3 فئات مؤسسية، هي الجهة الأكثر جاهزية للمستقبل، وأفضل جهة في التمكين الرقمي، وأفضل مبادرة مشتركة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز