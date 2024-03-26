سفارتنا في أبيدجان توزع أغذية ووجبات إفطار

المصدر: أبيدجان - وام

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وزعت سفارة دولة الإمارات في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، عدداً من السلال الغذائية الرمضانية ووجبات الإفطار على عدد من أهالي منطقة أنياما، إحدى ضواحي أبيدجان، وذلك بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الرسمية في جمهورية كوت ديفوار.

ووجه علي يوسف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوت ديفوار شكره إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على هذه المبادرة، وقال إن هذه المساعدات تأتي في إطار القيم الراسخة لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة التي ترتكز على التعاون والإخوة لتوفير احتياجات الأسر في هذا الشهر المبارك.

وأعربت ميس بلموند دوغو وزيرة التضامن ومكافحة الفقر عن شكرها وعرفانها لدولة الإمارات حكومة وشعباً، مشيدة بالجهود الإنسانية التي تبذلها في مختلف المجالات.

وعبّر المستفيدون من أهالي أنياما البالغ عددهم نحو 300 أسرة عن شكرهم لدولة الإمارات.

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