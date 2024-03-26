الإمارات والأردن تغيثان قطاع غزة بـ 22 طناً من المساعدات

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن تنفيذ القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسلاح الجو الملكي الأردني، عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الغذائية على قطاع غزة.

وتأتي هذه العملية في إطار التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبشكل خاص في شمال القطاع والمناطق التي يتعذر الوصول إليها.

وبلغت كمية المواد الإغاثية التي تم إنزالها في هذه العملية، 22 طناً من المساعدات.

وتم تنفيذ هذه العملية المشتركة ضمن عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

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