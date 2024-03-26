«الوطني الاتحادي» يدين الأعمال الإرهابية في روسيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعرب المجلس الوطني الاتحادي، عن استنكاره وإدانته للأعمال الإرهابية والتخريبية التي تستهدف أمن واستقرار روسيا الاتحادية الصديقة.

وقال معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في رسالتي تضامن بعث بهما إلى فالينتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، وفياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية الروسية: «ببالغ الأسى وشديد الاستنكار، تلقينا وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، نبأ الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مركز كروكوس التجاري في ضواحي العاصمة موسكو وراح ضحيته الكثير من الأبرياء، إننا إذ نستنكر وندين هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تستهدف أمن واستقرار روسيا الاتحادية الصديقة، نؤكد تضامننا مع عائلات الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى».

موقف راسخ

وأضاف معاليه: «نؤكد موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ الذي يدين الإرهاب والعنف بكل أشكاله ومصادره وغاياته التي مهما تعددت فإنها لن تسعى إلا إلى زعزعة الاستقرار والأمن الدوليين، ومهما تنوعت فإنها تظل دوماً منافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».

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