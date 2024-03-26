«تمكين أفراد المجتمع» يسلّط الضوء على إبداعات الأسر المنتجة

المصدر: دبي - نورا الأمير

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تشارك 17 أسرة منتجة في معرض تمكين أفراد المجتمع؛ المعرض المشترك للأسر الإماراتية المنتجة الذي تنظمه شرطة دبي، وجمعية دبي الخيرية، وهيئة تنمية المجتمع، وأوقاف دبي، بالتعاون مع «سيتي سنتر مردف»، بغرض دعم الأسر المنتجة التي تعدّ جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني، ونواة حقيقية للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ويعكس تنظيم المعرض، رؤية أجندة دبي الاجتماعية 33، والشراكة بين الجهات المنظمة والهادفة لتمكين الأسر الإماراتية وتعميم وتوسيع تجربة نجاح الأسر المنتجة، من خلال برامج ومعارض مماثلة.

وقالت شفيعة الرفيع، من الأسر المنتجة، إنها بدأت مجالها في تركيب وبيع العطور في العام 2017، مشيرة إلى أن الدعم الذي تحظى به وغيرها من أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، جعلهم أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل، والتحول إلى التصدير خارج الدولة.

كما تدير كلثم سعيد السويدي، مشروعها لتصميم الملابس وبدلات السفر، وقد شقت طريقها في القطاع الخاص منذ عام ونصف عام، وترى أن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتفتح نافذة لربات البيوت ممن لديهن مهارات كتصميم الملابس وتركيب العطور.

وتقدم خديجة عبدالله حسن من خلال المعرض وعبر مشروعها «سندس آرت»، تصميمات تمزج من خلالها التراث الإماراتي بالفن، ولا سيما «الديكو باج».

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