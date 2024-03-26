تزويد مستشفى القاسمي بالشارقة بجهاز «QDOT» لقسطرة القلب

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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أكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، تزويد المؤسسة لمستشفى القاسمي بالشارقة بجهاز «QDOT» وتقنية «nGEN» لقسطرة القلب من الجيل الثاني، لافتاً إلى أن الجهاز أسهم في إحداث ثورة في الترددات اللاسلكية وتقليل مدة القسطرة القلبية لأقل من 60 دقيقة، ويجري مسحاً ضوئياً لأكثر من 100 ملم من الشرايين التاجية في أقل من ثانية، ما يرفع من كفاءة الأداء ودقة الفحوصات والنتائج.

وقال إن جهاز القسطرة QDOT يمتاز بقدرته على استئصال الترددات اللاسلكية بشكل متقدم، ما يسهم في تحسين دقة الإجراءات الطبية، فيما تتيح تقنية nGEN Generato، للأطباء إطلاق موجات صوتية عالية الطاقة بشكل متقدم، ما يساعد في تحسين توجيه القسطرة وتقليل المدة اللازمة لإتمام العملية مؤكدا أن التجارب العملية للابتكار أظهرت تحولاً لافتاً في نسب نجاح عمليات القسطرة.

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