«كهرباء دبي» تنظم جلسات وفعاليات أدبية خلال شهر القراءة 2024

المصدر: دبي - البيان

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احتفاءً بشهر القراءة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يصادف شهر مارس من كل عام، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي سلسلة من الفعاليات والجلسات النقاشية والندوات الافتراضية لموظفيها حول مختلف المواضيع الأدبية والثقافية طوال الشهر الجاري تحت شعار «ديوا تقرأ بطريقة مستدامة».

تتضمن الفعاليات جلسات وندوات حول الابتكار والاستدامة والحياد الكربوني وكيفية نشر أوراق بحثية، إضافة إلى مسابقات ثقافية للموظفين وزيارات ميدانية إلى مكتبة محمد بن راشد وعدد من المراكز الثقافية والمعرفية في دبي. ويشارك في الفعاليات نخبة من الكتّاب والمتحدثين، إضافة إلى عدد من موظفي الهيئة الذين يقدمون ملخصات لزملائهم عن كتب قرأوها ضمن مبادرة «شارك بساعة».

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «في إطار مسؤوليتنا المجتمعية، نحرص على ترسيخ بيئة معرفية داعمة لتطلعات القيادة الرشيدة في نشر ثقافة القراءة وتشجيع أفراد المجتمع على اكتشاف كنوز المعلومات بين سطور الكتب في بيئة مشجعة ومحفزة على القراءة في عدد من الأركان الثقافية والمعرفية، حيث تضم دور المعرفة في الهيئة آلاف الكتب والمصادر المعرفية الرقمية والورقية في مختلف المجالات نهدف من خلالها إلى تشجيع القراءة بين الموظفين وتنمية روح الثقافة والقراءة والمعرفة وتعزيز مسيرة المعرفة والابتكار في الهيئة، وخلال عام 2023، تم الاستفادة من أكثر من 195,000 مادة من مصادر المعرفة الرقمية التي توفرها الهيئة.

كما نحرص على تنظيم العديد من الأنشطة خلال شهر القراءة بهدف تشجيع ثقافة القراءة بين الموظفين والمساهمة في بناء اقتصاد المعرفة في دبي وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة ثقافية وفكرية على الصعيد العالمي».

يشار أن الهيئة لديها ستة مراكز للمعرفة في عدد من فروعها تعتمد على أنظمة ذكية ومبتكرة لإدارة المعرفة، وتتيح للموظفين استعارة وإعادة الكتب والدوريات عبر أجهزة الخدمة الذاتية. كما تتوافر ثلاث شجرات رقمية للقراءة في مبنى الهيئة الرئيسي تضم كل منها أكثر من 200 عنوان.

وتتيح «المكتبة الذكية» التي توفرها الهيئة للموظفين الوصول إلى المحتوى الرقمي بكل سهولة والحصول على المصادر المعرفية للقراءة في المجالات البحثية العلمية المختلفة. ويتيح «فهرس هيئة كهرباء ومياه دبي الإلكتروني» للموظفين البحث عن الكتب المتوافرة في مراكز المعرفة في الهيئة.

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