«تصنيف» تمنح «مياه وكهرباء الإمارات» شهادة ISO 22301

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء الدولة، عن حصولها على شهادة ISO 22301 لأنظمة إدارة استمرارية الأعمال من قبل هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف»، لتصبح بذلك أول شركة تحصل على هذه الشهادة على مستوى الدولة من قبل هيئة الإمارات للتصنيف.

ويُتيح المعيار الدولي لنظام إدارة استمرارية الأعمال ISO 22301 الفرصة أمام المؤسسات لوضع وتطبيق ممارسات استمرارية الأعمال، وتطويرها بشكل مستمر، ويضمن هذا المعيار قيام المؤسسات بترتيب أولوياتها وفهم التهديدات التي قد تواجهها، من خلال تحديد المتطلبات اللازمة لتقليل احتمالية التعرض للحوادث، والحد من آثارها السلبية، وسبُل التعافي من مضاعفاتها، وتؤكد هذه الشهادة قدرة شركة مياه وكهرباء الإمارات على تحسين الممارسات الفعالة لاستمرارية الأعمال من خلال إنشاء وتنفيذ عمليات وضوابط فعالة لضمان أعلى درجات الأمان، إلى جانب امتلاكها المرونة التي تمكِّنها من مواصلة العمل بسلاسة حتى في الحالات الطارئة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحصول على هذه الشهادة يعزز النهج الرائد الذي تتبعه شركة مياه وكهرباء الإمارات فيما يتعلق بالمرونة المؤسسية، حيث تضمن هذه الشهادة الدولية، التي تتكون من 10 بنود منظمة رفيعة المستوى، أعلى معايير المرونة المؤسسية وإدارة المخاطر والاستعداد لحالات الطوارئ والاستجابات المنهجية للتعطل عن العمل وأسس التعافي.

التزام

وفي هذا السياق قال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: إنّ حصول شركة مياه وكهرباء الإمارات على هذه الشهادة المرموقة من قبل «تصنيف» يؤكد التزام الشركة بتأمين إمدادات رئيسية من الماء والكهرباء لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحماية البنية التحتية الحيوية لهذه الخدمات. إنّ الحصول على شهادة 22301ISO يعزز الثقة في قدرة شركة مياه وكهرباء الإمارات على الإدارة والتعافي من الاضطرابات، وتطوير قدراتها بشكل مستمر، وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وأضاف عثمان آل علي: باعتبارها إحدى أهم الجهات التي تتولى قيادة مساعي الانتقال إلى الطاقة النظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات على تعزيز الاستثمار في مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة ومشاريع المياه بما يضمن توفير إمدادات آمنة على مدار الوقت، بالإضافة إلى تلبية المتطلبات المستقبلية في الدولة.

ومن جانبه قال المهندس سعيد المسكري، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف: إن الجهود الحثيثة التي بذلتها شركة مياه وكهرباء الإمارات للحصول على شهادة 22301ISO يعكس التزام الشركة التام بتحقيق أعلى متطلبات أمن ومرونة الأعمال. تشيد هيئة الإمارات للتصنيف، باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير الشهادات الدوليّة، بجهود شركة مياه وكهرباء الإمارات في إنشاء ممارسات فعالة لمواجهة المخاطر والتصدي لها قبل وقوعها. تسهم هذه الشهادة في تمييز الشركة وتعزيز قدرتها على العمل بسلاسة في التصدي لحالات الانقطاع، مما يؤسس لمعيار متميز في قطاع الماء والكهرباء.

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