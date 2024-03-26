«طرق دبي» تقدم مساحات عمل مشتركة في محطة مترو برجمان

المصدر: دبي - وام

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تقديم (مساحات عمل مشتركة) لممارسة الأعمال في محطة مترو برجمان، وذلك بشكل تجريبي من خلال التعاون مع شركة ذا كو-سبيسز، وهي حاضنة أعمال رائدة ومعتمدة من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومُزوّد للحلول المبتكرة للمساحات المشتركة لممارسة الأعمال المسماة (WO-RK).

ومن المقرر إطلاق نظام مساحات العمل المشتركة بشكل تجريبي في الربع الثاني من العام الجاري 2024 والذي سيتم بموجبه توفير مساحة عمل يَسهُل على الراغبين باستخدامها الوصول إليها وبأسعار معقولة داخل محطة مترو برجمان.

وتقع WO-RK ضمن شبكة مترو دبي، وتمتاز بسهولة الوصول إليها عبر المترو ووسائل المواصلات العامة الأخرى، وبالتالي تُغني عن الحاجة لاستخدام المركبات في التنقل، فضلاً عن حلول تنقل الميل الأول والأخير.

ولا يقتصر أثر هذه المبادرة على تخفيف الازدحام المروري والحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن استخدام المركبات الخاصة والانتقال إلى الميل الأول والأخير فحسب، بل يمتد كذلك ليشمل إنشاء بيئة حضرية مستدامة، تنسجم مع روح مساحة العمل المتطورة.

ومن خلال احتضانها فكرة مساحات العمل الهجينة، تعمل WO-RK على تلبية الاحتياجات المتغيرة للأفراد بما يتجاوز بيئات العمل الثابتة والتقليدية.

وقال محمد الحمادي، مدير إدارة الشؤون التجارية والاستثمار بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: تعتز هيئة الطرق والمواصلات في دبي برؤية أحد مفاهيمها قد تحوّل إلى واقع عبر توفير (مساحات عمل مشتركة) لممارسة الأعمال اليومية داخل محطة مترو برجمان. وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتوافقة مع خطة دبي الحضرية 2040 التي تهدف إلى جعل دبي أفضل مدينة للعيش في العالم، ويشمل ذلك تسهيل الوصول وتعزيز التكامل بشكل أفضل.

تعاون

من جانبه، قال شهزاد بهاتي، مؤسس شركة ذا كو-سبيسز: نحن فخورون بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في إطلاق مفهوم WO-RK، وهو مفهوم ثوري للعمل المشترك. ويتوافق هذا التعاون كذلك مع التزامنا بتوفير حلول عمل مبتكرة وتعزيز بيئة عمل ديناميكية.

وبالإضافة إلى عروض مساحة العمل العادية، تتميز WO-RK بتوفير الخدمات الأساسية لدعم الأعمال، وتعمل حاضنة الأعمال هذه على تبسيط الحصول على التراخيص الاعتيادية داخل المدينة، وإيجاري، وعناوين الشركات.

وبعيداً عن المجال المهني، تركز WO-RK على المشاركة المجتمعية، حيث تعمل على تصميم المساحات المشتركة لتشجيع التواصل المجتمعي وتعزيز الروابط بين الأعضاء من خلال أنشطة مثل الوجبات المشتركة والاجتماعات وفعاليات التواصل، وتتبنى نهجاً شمولياً من خلال تنظيم الكثير من الفعاليات وورش العمل والدورات التدريبية.

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