«الصحة»: تطعيم الإنفلونزا إلزامي قبل السفر للعمرة والحج

المصدر: دبي - وام

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أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلزامية أخذ جميع الجرعات الأساسية المطلوبة من التطعيمات، خاصة تطعيم الإنفلونزا، واتباع الإرشادات والاحتياطات الواجب اتخاذها كافة قبل السفر لأداء العمرة ومناسك الحج، وذلك في إطار حرصها للحفاظ على صحة وسلامة المعتمرين والحجاج وأسرهم، وشرائح المجتمع كافة، من الأمراض المعدية.

وأفادت الوزارة بأنه سيتم العمل على طلب إبراز بطاقات تطعيم الإنفلونزا للمسافرين إلى العمرة ابتداءً من تاريخ 26 مارس 2024، فيما أوصت بأهمية زيارة المركز الصحي قبل مغادرة الدولة بفترة كافية، لا سيما في حال وجود أمراض مزمنة، مشيرة إلى توفر التطعيمات في جميع المراكز الصحية الحكومية والخاصة، وذلك في إطار إستراتيجية الوزارة الرامية إلى وقاية المجتمع من جميع المخاطر والأمراض المعدية والسارية والسيطرة عليها.

وتضمّنت الإرشادات؛ أخذ التطعيمات قبل السفر بفترة كافية لا تقل عن 10 أيام من تاريخ السفر لضمان فعالية اللقاح وتوفير المناعة الكافية للوقاية، وبالنسبة إلى المصابين بالأمراض المزمنة، يجب عليهم استشارة الطبيب للتأكد من استقرار الحالة الصحية وقدرتهم على أداء الحج والعمرة، بالإضافة إلى أخذ كمية كافية من الأدوية، والحرص على أخذ جميع التحصينات اللازمة والموصى بها، وممارسة بعض التمرينات الرياضية بصفة منتظمة.

كما أشارت الوزارة إلى أن الحاصلين على تطعيم الإنفلونزا سابقاً وأكملوا أقل من سنة من الجرعة لا يتطلب منهم الحصول على تطعيم جديد، فيما يمكن الحصول على بطاقة التطعيم المعتمدة من خلال تطبيق الحصن قبل السفر، وإبرازها في منافذ الدولة عند السفر.

أولوية

وأشار الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، إلى أن إدراج تطعيم الإنفلونزا مع باقي تطعيمات المسافرين للحج والعمرة، يأتي في إطار إيلاء الوزارة عناية خاصة لضمان صحتهم وسلامتهم، لاسيما المصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن والسيدات الحوامل والمرضعات، مؤكداً وجود تنسيق عالي المستوى بين جهود مؤسسات الدولة المعنية بتنظيم ورعاية شؤون قوافل الحجاج، بما يضمن لهم الصحة والسلامة وتأدية مناسك الحج والعمرة دون التعرض لأي مشاكل صحية، بهدف وقايتهم والمجتمع من جميع المخاطر الصحية المحتملة وأهمها الأمراض المعدية والمزمنة.

وقال الرند: إن إطلاق حملة لتطعيم الحجاج ضد الإنفلونزا يأتي تطبيقاً للسياسة الوطنية للتحصينات التي تمثل إطاراً وطنياً لمكافحة الأمراض المعدية، ومنها الإنفلونزا الموسمية، للحد من مضاعفاتها على الفرد والمجتمع.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ندى المرزوقي، مدير إدارة الصحة العامة والوقاية، أن التطعيمات تعتبر من أنجح التدابير الوقائية وأكثرها فعالية، لذا تدعو الوزارة جميع المسافرين والحجاج إلى أخذ التطعيمات الأساسية والاختيارية قبل السفر للحج والعمرة، منوهةً بأن الوزارة توفر اللقاحات في المراكز الصحية وعلى أوسع نطاق.

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