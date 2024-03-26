مجالس رمضان ملتقى للتبادل الثقافي برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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أكدت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة حرصها على استمرار تنظيم المجالس الرمضانية السنوية، التي تشكل ملتقى للتبادل الثقافي وتعزز الترابط المجتمعي، على مستوى دولة الإمارات، كما حرصت على تقديم المحاضرات والورش التدريبية «من بُعد» باستخدام التقنيات الرقمية.

وأوضح خلف سالم بن عنبر المدير العام لجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، نظمت الجمعية المجلس الاجتماعي «المواطنة الإيجابية» وقدمه سيف المطوع المزروعي، سفير جمعية الإمارات لدليل المواطنة الإيجابية، وتناول أهمية دور المواطن في بناء الوطن وتحقيق تقدمه وبين مفهوم المواطنة الإيجابية أساساً للمشاركة الفاعلة والمسؤولية المجتمعية، وكيف يمكن لكل فرد أن يسهم في رفعة الوطن بالعمل الدؤوب والالتزام بالقيم الأخلاقية، أما المجلس الاجتماعي الثاني بعنوان «المواطنة الرقمية» فقدمه العقيد الدكتور ناصر محمد البكر مدير إدارة الشرطة المجتمعية برأس الخيمة، وشدد المجلس على الدور الحيوي للتكنولوجيا في تشكيل مستقبل الإمارات.

وامتدت المجالس إلى مدينة الشوامخ بأبوظبي بعنوان «محمـد بن زايد: سور الوطن ودرعه الحصين» وقدم المجلس الدكتور عمر الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وتناول المجلس سيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودوره الريادي في تعزيز مكانة الإمارات.

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