مشاري العفاسي إماماً للتراويح في جامع الشيخة هند بزعبيل

المصدر: دبي - البيان

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ضمن حملة «رمضان في دبي» التي أُطلقت بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، تستضيف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، الشيخ مشاري راشد العفاسي في فعالية قراء دبي، لأداء صلاتي العشاء والتراويح على مدى يومين في جامع سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بزعبيل، وذلك بمشاركة مؤذن الفريج.

وقال جاسم الخزرجي، رئيس فريق قراء دبي: دأبت الدائرة على استضافة الشيخ مشاري راشد العفاسي في فعالية قراء دبي كل عام، ضمن كوكبة من مشاهير قراء العالم الإسلامي، لإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأدية شعائر صلاة التراويح وقيام الليل، والاستماع لتلاوات القرآن الكريم بأعذب الأصوات وأنداها في العالم العربي والإسلامي في مساجد إمارة دبي، لافتاً إلى أن جديد هذا العام هو أداء الشيخ مشاري راشد العفاسي صلاتي العشاء والتراويح بمشاركة مؤذن الفريج محمد يوسف محمد عباس، واليوم بمشاركة مؤذن الفريج عبدالله عارف البدواوي، ونوه بأنه تم اختيار مؤذن الفريج ليضفي على قراء دبي جمالية الصوت في أجواء رمضانية وإيمانية تكسوها الرحمة والمغفرة، احتفالاً بمقدم الشهر الفضيل بكل ما تحمله المناسبة من روحانيات وعادات وتقاليد اجتماعية أصيلة، وتحت مظلة واحدة.

وتابع بأن مبادرة مؤذن الفريج والتي أطلقتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في نسختها الأولى هذا العام، لاقت ترحيباً كبيراً من جمهور المصلين على مستوى إمارة دبي، وعلى مستوى الدولة.

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