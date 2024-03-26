3 مجموعات تجارية تتعاون دعماً لدبي العطاء

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت مجموعة «شلهوب»، بالتعاون مع «ترايانو»، و«رملة» العلامة التجارية المصرية، عن طرح مجموعة مصغرة من حقائب اليد الرمضانية الفريدة المصممة لإحداث تأثير إيجابي من خلال تقديم الدعم لدبي العطاء.

ويأتي ذلك ضمن التزام المجموعة بالمشاركة المجتمعية، لاسيما خلال شهر رمضان المبارك، حيث تسعى باستمرار لإحداث فرق ملموس من خلال التعليم الذي يعتبر ركيزة أساسية.

وتعمل مبادرات العلامتين التجاريتين على تعزيز تجربة العملاء، وزيادة الفرص المتاحة للمجتمع المحلي، ما يعكس التفاني المستمر لإحداث تأثير إيجابي خلال شهر رمضان المبارك وما بعده.

وقالت ريم حامد: «رملة» علامة تجارية لمنتجات أسلوب الحياة المستدامة التي تهدف إلى إبراز الثقافة المصرية ورد الجميل للمجتمع وتمكين النساء الحرفيات، وتبرز «رملة» هويتها وتجسد اسمها من خلال استخدام الحركة والملمس والتطريز، وسيتم التبرع بجميع عائدات هذا التعاون إلى دبي العطاء، وهي مؤسسة إنسانية عزيزة على قلبي، ما يعكس أيضاً أهمية دعم المصممين المحليين والإقليميين لتقديم منتجات عصرية لصالح الأعمال الخيرية».

تعاون

بدورها، قالت فلورنس بولتي، الرئيسة التنفيذية للاستدامة في مجموعة شلهوب: «يعتبر إطلاق حملة «إحداث التأثير بالحب» في العام 2024 استمراراً لتقاليدنا المتمثلة في المبادرات الهادفة خلال شهر رمضان المبارك، ونهدف من خلال هذا التعاون مع المصممة ريم حامد إلى تعزيز التزامنا تجاه المواهب المحلية، مع ترسيخ دور المشاركة المجتمعية والممارسات المستدامة، وتماشياً مع قيمنا وشراكتنا المستمرة مع دبي العطاء، التي نفخر بتعاوننا معها منذ أكثر من 8 سنوات، نطرح هذه المجموعة ذات الإصدار المحدود، سعياً لإحداث تأثير إيجابي على المجتمع والمساهمة في المشهد الاجتماعي والبيئي الأوسع، حيث ندعو الأفراد لحمل الحقيبة وحمل قيم المجتمع والتراث والتعليم معها».

وسيتم التبرع بعائدات عمليات الشراء إلى برنامج «التعليم في الشرق الأوسط» التابع لدبي العطاء، والذي يهدف إلى ضمان التعليم الشامل والسليم للجميع.

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