محمد بن راشد: نجحنا في جعل التميُّز مرادفاً لاسم دبي

المصدر: البيان

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أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن قصة نجاح دبي استندت في جوهرها إلى نهج واضح من التطوير والتحسين المستمر للإمكانات البشرية والتجهيزات التقنية لرفع مستويات الكفاءة في كافة التخصصات وفق أرقى المعايير وأفضل الممارسات العالمية، وأن العمل الحكومي فيها أصبح نموذجاً عالمياً بسعيه الدائم نحو تحقيق مراكز الصدارة والريادة والفوز بها، فيما يبقى الهدف الأسمى هو خدمة الناس.

وقال سموّه: "أسسنا نهج التميز وتكريم أصحابه قبل قرابة ثلاثة عقود... واليوم نجني ثماره محلياً وعالمياً.. يسعدني أن أرى مسيرة التميز في تقدُّم وازدهار بتنافس جوهره التكامل... وتبقى خدمة الناس وتلبية متطلباتهم الهدف والغاية".

وأضاف سموّه: "نجحنا في جعل التميز مرادفاً لاسم دبي في كل المجالات.. وثقتنا في كوادرنا كبيرة لترسيخ مكانتها كنموذج عالمي للعمل الحكومي الأكثر فاعليّة... فقد أطلقنا برنامج التميز الحكومي قبل 27 عاماً ليصبح الأداء المتميّز اليوم علامة مسجلة لدبي... ولدينا المزيد من الخطط والفرص لمستقبل العمل الحكومي... ومجتمعنا يتوقع منّا الأفضل ونحن قادرون على تحقيق تطلعاتهم وتوقعاتهم".

وهنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين قائلاً: "أبارك للفائزين وأقول لهم أنتم روّاد العمل الحكومي.. وقدوة في الأداء المُلهِم والابتكار المستمر.. وأهنئ جميع المشاركين على ما حققوه من إنجازات.. وأملي أن أرى الجميع فائزاً ضمن المراكز الأولى في الدورة المقبلة".

واختتم سموه بقوله: "فخور بالأداء الرفيع لحكومة دبي... وطموحاتنا الكبيرة للمستقبل تستدعي مضاعفة الجهود للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة.. ويسعدني أن أرى المزيد من التنافس والتكامل بين دوائرها وهيئاتها ومؤسساتها.. نريد دبي أن تكون دائماً صاحبة الكفة الراجحة في مختلف ميادين التنافسية... فنحن من بدأنا نهج التميُّز ومستمرون عليه لأننا لا نرضى إلا بالمركز الأول".

جاء ذلك خلال تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين بجوائز برنامج دبي للتميز الحكومي 2024، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

كما حضر التكريم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة المديرين العامين وكبار المسؤولين.

وشهد حفل جوائز برنامج دبي للتميز الحكومي 2024 الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي اليوم (الإثنين) إعلان جوائز البرنامج بعد اختتام المرحلة النهائية من تقييم أداء 30 جهة حكومية بدبي ضمن 12 فئة مؤسسية و8 فئات لأوسمة دبي للتميز في دورة عام 2024 من البرنامج. وكرّمت جوائز البرنامج لهذا العام 3 فئات مؤسسية جديدة هي الجهة الأكثر جاهزية للمستقبل، وأفضل جهة في التمكين الرقمي، وأفضل مبادرة مشتركة.

منظومة محدّثة

ويأتي تكريم الفائزين ببرنامج دبي للتميز الحكومي 2024 تتويجاً لعملية التقييم الشاملة التي شهدها البرنامج وفقاً للمنظومة المحدّثة للتميز الحكومي التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في فبراير 2023، بمعايير مبتكرة تشمل الأثر الاجتماعي والجاهزية للمستقبل وتطوير الكفاءات البشرية، وتقوم على ثلاثة محاور هي الرؤية، والقيمة المميزة، وممكّنات التطوير.

الفئات المؤسسية والأوسمة

وشهد حفل جوائز برنامج دبي للتميز الحكومي 2024 تكريم الموظفين الحكوميين والجهات الحكومية الفائزة ضمن 12 فئة مؤسسية؛ تشمل 3 فئات مؤسسية جديدة، و8 فئات للأوسمة التي تكرّم الأفراد المتميزين بالإضافة لتكريم الجنود المجهولين.

وشملت فئات الجوائز المؤسسية 12 فئة ضمن برنامج دبي للتميز الحكومي 2024 وهي جائزة النخبة، والجهة الحكومية الرائدة، وأفضل جهة في مجال الابتكار والتعلم المؤسسي، وأفضل جهة في مجال التمكين الرقمي، وأفضل جهة في تحقيق خطة دبي، وأفضل جهة في مجال رأس المال البشري، وأفضل جهة في مجال تقديم الخدمات المتكاملة، وأفضل جهة في مجال الكفاءة والحوكمة، وأفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم، وأفضل جهة في مجال التوطين، وأفضل مبادرة مشتركة، والجهة الأكثر جاهزية للمستقبل.

أما فئات أوسمة دبي للتميز 2024 فشملت وسام دبي لمساعد المدير العام/ المدير التنفيذي، وسام دبي للموظف الإشرافي، وسام دبي لموظف سعادة المتعاملين، وسام دبي للموظف المبتكر، وسام دبي للموظف المتخصص، وسام دبي للموظف الإداري، وسام دبي للموظف الميداني، وسام دبي للموظف الشاب، بالإضافة إلى تكريم الجنود المجهولين.

دورة تقييمية متميزة

وتم تكريم الفائزين في دورة 2024 من برنامج دبي للتميز الحكومي عقب عملية تقييم شاملة تمت بمشاركة 155 مقيّماً وخبيراً محلياً وعالمياً من 20 دولة؛ 45% منهم إماراتيون، لقياس أداء 30 جهة حكومية في دبي، بناءً على مبادئ تعزز تميّز العمل الحكومي مستقبلاً، وفي مقدمتها الرشاقة المؤسسية، والشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الخدمات الاستباقية المتكاملة، والاعتماد على التقنيات الرقمية لتطوير المرونة وتحقيق الجاهزية المستقبلية.

وتميّزت هذه الدورة التقييمية للبرنامج بالاعتماد على مقيّمين إماراتيين لتقييم فئات الأوسمة والفئات المؤسسية المتغيرة. كما تميّزت كذلك بالاستفادة، ولأول مرة في تاريخ البرنامج وعمليات التقييم فيه، من خبرات قيادات وطنية ومدراء عامين سابقين ومسؤولين سبق لهم أن تقلدوا مناصب مهمة في مواقع مختلفة في حكومة دبي والإمارات، حيث شاركوا بخبراتهم الممتدة في تقييم الترشيحات لوسام مساعد المدير العام/المدير التنفيذي.

معايير

وشمل تقييم الجهات الحكومية في دورة برنامج دبي للتميز الحكومي 2024 معايير منظومة التميز الحكومي وتتضمن إدارة التطوير، والتوجه الريادي، والمهام الحكومية الرئيسية، والقيمة المجتمعية، ورأس المال البشري والتوطين، وإدارة الموارد، والابتكار، وإدارة البيانات والتعلم المؤسسي، والتمكين الرقمي بالإضافة لمحاور نموذج النخبة وتتضمن الرشاقة المؤسسية وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والشراكة.

كما شمل تقييم الأفراد من مرشحي أوسمة دبي للتميز الحكومي معايير تتضمن الأداء والإنجاز، والابتكار، والتعلُّم المستمر والفكر المتجدّد، والشخصية الإيجابية والمؤثرة، والمبادرة والوعي الريادي، والمهارات القيادية.

السبق في التميز

وأكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس برنامج دبي للتميّز الحكومي، أن البرنامج يشكّل سابقة على مستوى المنطقة في مستواه المتقدم ومقاييسه التقييمية العلمية الدقيقة، وهو اليوم معيار عالمي للبرامج التي تقيّم الأداء الحكومي وتكرّم مبادراته وتحفّز خدماته المتميزة، منذ أن أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبيناً أنه برؤية سموه وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، سيواصل البرنامج عمله محرّكاً وممكنًاً لتطوير القطاع الحكومي".

وقال معاليه: "أتقدم بالتهنئة لجميع الفائزين من الجهات والأفراد على تميزهم وتكريمهم من قبل القيادة الرشيدة، فقد أثبتت جميع الجهات المشاركة أن ثقافة التميز تجاوزت كونها ثقافة مؤسسية إلى شغف وعمل دؤوب وتنافس نحو التطور المستمر لخدمة الناس وإسعادهم، ولتعزيز مكانة دبي الريادية عالمياً".

دورة استثنائية

من جهته، أكد الدكتور هزاع خلفان النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، أن دورة 2024 من البرنامج كانت استثنائية بامتياز، نظراً لتطبيق المنظومة المحدّثة للتميز الحكومي بمعاييرها المبتكرة التي تركز على الأثر الاجتماعي وتطوير الكفاءات البشرية والجاهزية للمستقبل، بالإضافة إلى إشراك المقيّمين الإماراتيين لكل عمليات تقييم الفئات المتغيّرة وفئات الأوسمة، فضلاً عن مشاركة لجنة مكونة من مدراء عموم سابقين في دبي والإمارات في عمليات التقييم لأول مرة في تاريخ البرنامج.

وقال الدكتور النعيمي: "نتقدم بالتهاني لجميع الفائزين والمتميزين بهذه الدورة من برنامج دبي للتميز الحكومي، ونؤكد حرصنا على مواصلة دعم الجهات الحكومية لتكريس قيم التجدد والاستباقية والتكامل في الخدمات الحكومية ومبادئ العمل الحكومي المشترك الذي يختصر الوقت ويوفر الجهد ويعزز الابتكار ويركز بشكل أساسي على المتعاملين ورضاهم كأولوية للعمل الحكومي".

الفائزون ضمن الفئات المؤسسية

وشملت قائمة الفائزين بجوائز برنامج دبي للتميّز الحكومي 2024 ضمن فئات الجوائز المؤسسية:

 جائزة النخبة: وتشمل الجهات الحكومية التي حققت 600 نقطة فأكثر مسجلةً مستويات الريادة العالمية، لتستحق مواقعها كنخبة حكومة دبي وهم (دون ترتيب):

o هيئة الطرق والمواصلات

o القيادة العامة لشرطة دبي

o الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي

o هيئة كهرباء ومياه دبي

o جمارك دبي

 جوائز منظومة التميز الحكومي بدبي والتي تنافست عليها الجهات الحكومية المشاركة في مستوى التميز وعددهم 16، ولا تشمل الجهات الحكومية المشاركة في مستوى النخبة:

o الجهة الحكومية الرائدة: بلدية دبي

o أفضل جهة في مجال الابتكار والتعلم المؤسسي: الإدارة العامة للدفاع المدني – دبي

o أفضل جهة في تحقيق خطة دبي: دائرة الأراضي والأملاك

o أفضل جهة في مجال رأس المال البشري: النيابة العامة بدبي

o أفضل جهة في مجال تقديم الخدمات المتكاملة: مطارات دبي

o أفضل جهة في مجال الكفاءة والحوكمة: مطارات دبي

o أفضل جهة في مجال التمكين الرقمي: مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية

الفائزون ضمن الفئات المؤسسية المتغيرة

فاز بهذه الفئات المؤسسية المتغيرة لبرنامج دبي للتميز الحكومي 2024:

 أفضل مبادرة مشتركة: هيئة الطرق والمواصلات

 الجهة الأكثر جاهزية للمستقبل: القيادة العامة لشرطة دبي

 أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم: هيئة كهرباء ومياه دبي

 أفضل جهة في مجال التوطين: القيادة العامة لشرطة دبي

الفائزون بفئات الأوسمة

 وسام دبي لمساعد المدير العام/ المدير التنفيذي: راشد علي بن عبود من دائرة المالية بدبي، وعلي حسن المطوع من الإدارة العامة للدفاع المدني – دبي

 وسام دبي للموظف الإشرافي: صنعاء عبدالله العليلي من بلدية دبي

 وسام دبي لموظف سعادة المتعاملين: ماجد سعيد الكعبي من القيادة العامة لشرطة دبي

 وسام دبي للموظف المبتكر: مصطفى عبدالهادي شاهين من هيئة كهرباء ومياه دبي

 وسام دبي للموظف المتخصص: هشام إسماعيل محمد من هيئة كهرباء ومياه دبي

 وسام دبي للموظف الإداري: شهاب أحمد عبدالله من القيادة العامة لشرطة دبي

 وسام دبي للموظف الميداني: حمدان جمال أهلي من القيادة العامة لشرطة دبي

 وسام دبي للموظف الشاب: خليفه عبدالله الشيبه من هيئة كهرباء ومياه دبي

كما شهد الحفل تكريم الجنود المجهولين المخلصين في عملهم، وهم:

 أنجانا جيمهانا من مجلس دبي الرياضي

 أحمد خميس المهيري من مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية

 فيصل علي محمد من غرف دبي

 مريم سعد هارون من محاكم دبي

 فقير حسن زاجادي من دائرة المالية

 سميرة إبراهيم علي من هيئة دبي للثقافة والفنون

 فايقة عبدالله أحمد من بلدية دبي

 عبدالله محمد إبراهيم من هيئة تنمية المجتمع

 حمد محمد الحمادي من القيادة العامة لشرطة دبي

 خليل إبراهيم حسن من هيئة كهرباء ومياه دبي

 وصال ادريس الحاج من هيئة الصحة بدبي

 محمد خليفة الدوسري من الإدارة العامة للدفاع المدني

 خلف عبيد الشاعر من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري

 أبوبكر محمد غني من مطارات دبي

 محمد جمعة مبارك من دائرة الاقتصاد والسياحة

وشهدت هذه الدورة من البرنامج ارتقاء كل من بلدية دبي ومطارات دبي من مستوى التميز إلى مستوى النخبة بتحقيقها أكثر من 600 نقطة فأعلى.

كما شهدت هذه الدورة ارتقاء أربعة جهات حكومية من المستوى الأساسي إلى مستوى التميز بتحقيقها 450 نقطة فأعلى وهي (من دون ترتيب):

 هيئة دبي للثقافة والفنون

 هيئة دبي الرقمية

 اللجنة العليا للتشريعات

 مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

جهود مخلصة

وكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عدداً من القيادات الحكومية لجهودهم المخلصة وتفانيهم في عملهم، وهم:

 سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي بدءاً بالسلك الدبلوماسي، ومن ثم قطاع الإعلام لسنوات طويلة مما ساهم في تعزيز مكانة دبي عالمياً.

 معالي الفريق طلال بالهول: لخدمته المتميزة في العمل الحكومي وجهوده المخلصة لتعزيز الأمن والأمان في دبي.

 سعادة د. حمد الشيخ الشيباني: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي كمدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وجهوده الكبيرة لدعم الشؤون الإسلامية والتعليمية في الإمارة.

 سعادة سلطان بطي بن مجرن: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي كمدير عام دائرة الأراضي والأملاك، وإخلاصه وتفانيه في تطوير قطاع الاستثمار العقاري في دبي

 سعادة طارش عيد المنصوري: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي كمدير عام لمحاكم دبي، وجهوده المتميزة في تعزيز ريادة دبي في مجال العدل والعمل القضائي.

 سعادة محمد عبدالله أهلي: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي كمدير عام هيئة دبي للطيران المدني، وإخلاصه وتفانيه في تطوير قطاع الطيران في الإمارة.

 سعادة د. عبدالله محمد الكرم: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي كمدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وجهوده المتميزة في تطوير قطاع التعليم والتنمية البشرية في دبي.

 سعادة أحمد محبوب مصبح: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي كمدير عام جمارك دبي، ومساهماته المتميزة في تعزيز سمعة ومكانة دبي في التجارة العالمية والعمل الجمركي.

 سعادة أحمد عبدالكريم جلفار: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي كمدير عام هيئة تنمية المجتمع والجهود المخلصة في تطوير المنظومة المجتمعية لمدينة تحتضن أكثر من 200 جنسية.

 سعادة د. عائشة بطي بن بشر: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي كمدير عام مكتب دبي الذكية، وجهودها المتميزة في تحقيق حكومة دبي لنتائج رائدة في مجال التحول الرقمي.

 سعادة حمد مبارك بوعميم: للخدمة المتميزة في العمل الحكومي كمدير عام غرفة دبي، ودوره المحوري في نمو وتطور غرف دبي، ومساهمته المتميزة في ترسيخ مكانة دبي كمركز استراتيجي للتجارة العالمية.

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