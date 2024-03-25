محمد بن راشد: التميز رحلة.. وليس وجهة

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التميز رحلة، لا وجهة، وأن توقعات الناس ترتفع مع تحسن الخدمات، وأن رضا الناس غاية تتحرك باستمرار للأمام.

وكان سموه شهد اليوم، حفل برنامج دبي للتميز الحكومي وتكريم الفائزين والمؤسسات المتميزة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "شهدت اليوم حفل برنامج دبي للتميز الحكومي وتكريم الفائزين والمؤسسات المتميزة.. 27 عاماً ونحن نشجع التميز ونكرم المتميزين.. وننشر ثقافة كانت جديدة في العمل الحكومي.. واليوم بحمدالله أصبحت حكومتنا مرادفاً للتميز".

وأضاف سموه: "رسالتي للجميع … التميز رحلة .. وليست وجهة .. وتوقعات الناس ترتفع مع تحسن الخدمات … رضا الناس غاية تتحرك باستمرار للأمام… ونحن في سباق للاقتراب منها .. تستمر الرحلة وإن تغيرت المواقع .. وتبدلت الأسماء .. لتبقى وترقى في درجات المجد بلادنا".

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