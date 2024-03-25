الإمارات والأردن تغيثان قطاع غزة بـ22 طناً من المساعدات

المصدر: البيان

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن مشاركة القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلاح الجو الملكي الأردني في عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الغذائية على قطاع غزة، حيث بلغت كمية المواد الاغاثية التي تم إسقاطها من قبل الإمارات بالاشتراك مع الأردن 22 طناً من المساعدات.

وتأتي هذه العملية في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبشكل خاص في شمال القطاع والمناطق التي يتعذر الوصول إليها.

تم تنفيذ هذه العملية المشتركة ضمن عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

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