طقس الغد في الإمارات غائم جزئياً وانخفاض بدرجات الحرارة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 50 كم/س

و يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:51 و المد الثاني عند الساعة 02:24 و الجزر الأول عند الساعة 20:01 والجزر الثاني عند الساعة **:**

و في بحر عمان يكون الموج متوسطاً إلى مضطرب و يحدث المد الأول عند الساعة 10:47 والمد الثاني عند الساعة 22:29 و الجزر الأول عند الساعة 16:32 والجزر الثاني عند الساعة 04:54.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبو ظبي 26 22 80 40

دبي 26 23 75 45

الشارقة 27 20 85 40

عجمان 26 25 85 45

أم القيوين 25 19 85 50

رأس الخيمة 26 18 90 45

الفجيرة 27 20 70 30

العـين 27 17 75 30

ليوا 26 17 80 30

الرويس 27 18 80 35

السلع 29 15 90 40

دلـمـا 26 19 80 40

طنب الكبرى 24 22 80 60

طنب الصغرى 24 22 80 60

أبو موسى 24 22 90 60

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