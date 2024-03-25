تسابقوا على الطريق العام.. شرطة الفجيرة تضبط عدداً من السائقين المتهورين

المصدر: الفجيرة - البيان

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ضبطت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، عدداً من سائقي المركبات، قادوا مركباتهم بطيش وتهور ورعونة، وتسابقوا على الطريق العام، ما أدى إلى وقوع حادث مروري، معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

ورصدت إدارة المرور والدوريات أسماء ومركبات السائقين الذين قاموا بالتسابق على الطريق العام في منطقة السوده، بطريقة متهورة ما أدى إلى انحراف مركبة أحدهم ودورانها واصطدامها بالحاجز الحديدي.

وتمكنت الدوريات المرورية خلال فترة قصيرة، بعد تداول تلك المقاطع، من الوصول إلى مرتكبي مثل هذا النوع من المخالفات والسلوكيات المتهورة.

ومن جهته أفاد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي بأنه جاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

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وحذرت القيادة العامة لشرطة الفجيرة السائقين غير الملتزمين إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، مؤكدة أنها ستتخذ أشد العقوبات والإجراءات ضد المستهترين بسلامة مستخدمي الطريق.

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