«طيور الخير» تنفذ الإسقاط الجوي الـ13 للمساعدات على غزة

المصدر: أبوظبي، دبي - البيان، وام

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع تنفيذ عملية «طيور الخير» الإسقاط الجوي الثالث عشر للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمالي قطاع غزة بواسطة أطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة ولجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمالي قطاع غزة عبر طائرتين، حملتا 24 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، وبذلك يصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية «طيور الخير» إلى 510 أطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية.

وتأتي عملية «طيور الخير» ضمن إطار عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

أداء مفتخَر

من جهته، أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات تواصل دعمها الإنساني لأهل غزة من دون ضجيج، انطلاقاً من موقفها الراسخ في مساندة الأشقاء في فلسطين، مضيفاً أنه يحق لنا في الإمارات أن نفخر بأدائنا في التعامل مع هذه الكارثة السياسية والإنسانية.

وقال معاليه، في حسابه بمنصة «إكس»: «تواصل الإمارات دعمها الإنساني لأهل غزة من دون ضجيج انطلاقاً من موقفها الراسخ في مساندة الأشقاء في فلسطين، الأرقام تتحدث عن نفسها في شأن الصدارة الإماراتية في المساعدات التي أرسلها العالم إلى غزة». وتابع: «يحق لنا في الإمارات أن نفخر بأدائنا في التعامل مع هذه الكارثة السياسية والإنسانية».

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